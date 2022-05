Takmičarka muzičkog takmičenja, koju je žiri Granda iskritikovao zajedno sa Anastasijom Ićirup, ponovo polugola na bini!

Izvor: Prva tv screenshot

Duel Maje Đorđević i Anastasije Ićurup u takmičenju Zvezde Granda izazvao je opšti haos, nakon kojeg je jedna takmičarka napustila takmičenje.

Njihovi izazovni kompleti koje su nosile na bini bili su previše za Snežanu Đurišić i Anu Bekutu, a večeras je jedna od njih nahvalila Maju, iako je opet bila polugola!

Ana je Maji i partneru na bini prvo uputila savjete što se tiče pevanja, a onda prokomentarisala i Majin stajling: "Ona je oličenje pristojnosti, u odnosu na neke koji su se ovdje pojavljivali..."

Mariji nije bio jasan Anin komentar, pa je odmah upitala: "Kakvo oličenje pristojnosti kad je to ona djevojka?", nakon čega je Ana objasnila da se "obukla pristojnije nego prošli put kada je dobila oštre kritike na račun stajlinga".

Ana Bekuta je tada Maju i Anastasiju prokomentarisala ovako:

"Moram da kažem da imam strahovitu primjedbu na vaše oblačenje, pogotovo na Maju. Ja ne znam šta to znači, gdje vi to nalazite, gdje kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, djeco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na djecu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih tjeraš da se ovako oblače. Ovo je neprimjerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", rekla je Ana Bekuta.

Pogledajte kako je Maja izgledala u prethodnoj emisiji:

Vidi opis PROŠLI PUT IM SE POVRAĆALO OD NJENOG STAJLINGA, POGLEDAJTE JE SAD! Maja stala na scenu Granda u BRUSU I GAĆAMA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ Zvezde Granda/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Pogledajte kao je izgledala u poslednjoj emisiji: