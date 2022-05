MATIČAR JE DOŠAO PIJAN, A NJEMU SU UKRALI KOLA! Na venčanju Jelene Bačić Alimpić niz SKANDALA - "Pala mi je klapna"

Dan koji je većini žena jedan od najsrećnijih u životu, voditeljki i spisateljici Jeleni Bačić Alipić nije ostao u lepom sećanju zbog niza skandala koji su se dogodili.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot

Jelena Bačić Alipić koja je ranije otkrila da je tri dana nepomično ležala zbog povrede, supruga Miroslava upoznala je na sudu, a zgodni sudija joj je posle nekoliko dana poslao telegram na radno mesto "Želim vam divan dan!". Spisateljica nikada nije krila da ju je suprug kupio nizom džentlmenskih gestova, koji mu ni danas ne nedostaju.

Veridba je bila skromna u krugu porodice. Venčanje Jelene Bačić Alimpić za nju i Miroslava trebalo je da bude poseban dan, ali je već kod matičara koji je došao pijan, sve krenulo naopako.

"Matičar je kada nas je venčao pred svim gostima počeo da peva 'Ljubav, ah ljubav'. Gostiju nije bilo puno, oko šezdesetak rodbine i prijatelja. Građansko venčanje na Petrovaradinskoj tvrđavi bilo je u 19 sati, a onda oko 22 sata mi je prišao prijatelj mog oca, koji je iz Mađarske tada došao novim Mercedesom e klase i pitao me: 'Sunce je l' to meni neko preparkirao auto?'. Meni tog trenutka pada klapna, završava se svadba jer istog sekunda shvatam da je čoveku neko ukrao auto. Tako da se tog 12. marta 1994. ne sećam baš sa radošću", prisetila se Jelena u emisiji "Od A do Da".

Jelena Bačić Alimpić

Izvor: Instagram/jelena_bacic_alimpic

Iako je venčanje Jelene Bačić Alimpić prošlo uz niz poteškoća, njen suprug i ona već gotovo tri decenije uživaju u neverovatnoj ljubavi, koju ništa nije uspelo da zaseni.

Jelena Bačić Alimpić u septembru prošle godine imala je veliko slavlje u porodici kada je njen sin Marko stao na "ludi kamen", a ponosna mama je tada podelila prvu sliku mladenaca.