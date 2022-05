NIKAD NIKOME OVO NIJE ISPRIČALA: Aleksandra otkrila nepoznate stvari iz života - Prebili su me zato što sam to gledala!

Aleksandra Nikolić otkrila je svom dečku iz Zadruge šta je sve radila u detinjstvu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić ponovo su u dobrim odnosima, a jedno drugome rešili su da otkriju i neke nepoznate stvari iz života.

Napravili su ručak, pa otišli u dvorište kako bi iskoristili sunčan i topao dan, a Aleksandra je svom dečku otkrila šta je radila u detinjstvu.

"Je l' znaš da sam čuvala ovce kao mala? Stvarno sam znala da čuvam ovce", priznala je Aleks Dejanu.

"Ja neke stvari koje tebi pričam, nikad nikome nisam ispričala. Imala sam i jagnje koje sam volela, ali je poraslo i više ga nisam volela", rekla je ono o čemu nije do sada pričala.

"Je l' otišlo pod mač?", pitao je Dejan.

"Ne znam. Moj teča je pravio pršutu i govorili su da deca to ne smeju da gledaju. Ja sam slušala kako skiči i kad sam to videla... Oni to predosete. Znaš koliko sam plakala. Bilaa sam ljuta na tetku i teču, ja to nikad ne bih mogla da uradim. Prebili su me, jer sam gledala to", dodala je Aleksandra.