"VARALA JE MUŽA SA POLITIČAREM!" Uroš šokirao izjavom, voditeljki sve saopštili u emisiji uživo - OVAKO JE REAGOVALA!

Jovana Jeremić u emisiji uživo odgovorila na izjavu Uroša Ćertića o njenom braku.

Nova runda okršaja između Jovane Jeremić i Uroša Ćertića! Prepucavanje kaskadera i voditeljke traje danima, a sve je počelo kada je Jermićeva komentarisala navode da je Marija Veljković supruga varala sa Ćertićem, ističući da je "žena koja vara muža ku*va".

Nakon što je demantovao aferu sa voditeljkom Slagalice, Uroš je žustro odgovorio Jovani, ubrzo mu je uzvratila, ali sukob i dalje ne jenjava.

U emisiji "Premijera vikend specijal" saopšteno joj je da je kaskader za list "Svet" navodno izjavio da je "supruga varala sa političarem", a Jovana je odmah i u svom stilu odgovorila na ove tvrdnje.

"Uroš mene nikad nije vidio osim na ekranu druge televizije, nikad nije imao priliku da me sretne, sa njim nikad i ne bih pila kafu. Ne družim se sa političarima, nijedan političar nije mogao doći u kontakt sa mnom dok sam bila u braku, on drugi put pokazuje da je neobaviješten... Ja sam dva puta bila na poligrafu i prošla sam ga od početka do kraja, prošla sam pitanje da li sam prevarila partnera ili muža. Ja imam kodeks, nikad nikome nisam ljubavnica niti druga žena. Sve što on bude rekao narod treba da zna da je on rijaliti igrač i treba mu popularnosti", započela je.

Na pitanje da li se privatno čula sa Ćertićem, dala je negativan odgovor:

"Ja mu se nikad neću obratiti, jer on je nevidljiva zamjena, na mene se zakačio jer sam rekla da je njegova drugarica Marija Veljković, odnosno žena koja vara muža ku*va. Izvoli razvedi se i budi sa bilo kim, ako to želiš, ali da mi prodaješ moral i budeš zakopčana do grla, a ovamo skočko... Varaš muža! Uvijek imam kečeve u rukavu, još nekog skočka, za razliku od mnogih za mene se zna kako sam došla na RTS, za mnoge se ne zna", odbrusila je Jovana Jeremić.

Voditeljka je jutros šokirala gledaoce tačkom koju je izvela u progamu uživo - pogledajte o čemu je riječ:

