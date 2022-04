SKANDAL U ZADRUZI! "UZIMA NOVAC DA PUNI GU*ICU NJOJ I OVOM VEPRU!" Miljana užasno izvrijeđala Zolinu majku, nastao HAOS

Miljana Kulić je žestoko reagovala zbog Zolinog razgovora s majkom i svašta izgovorila za nju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Lazar Čolić Zola komentarisao je u emisiji poziv s majkom Bosom, a Miljana Kulić, koja ga je nedavno ščepala i poljubila, na to je žestoko reagovala i izvrijeđala mamu svog bivšeg dečka.

"Je*aću je u usta ku**injska, ta ku**vetina što je gora od svih! Ona nema ništa, niti će imati", bjesnila ja Miljana, a Zola joj je na to poručio da je njegova majka kraljica te da ni u pozivu nije ništa loše rekla za Kulićevu, osim da se skloni od nje.

"Neka me se mane ta zmijurina, želim joj sve najgore i to će je stići. On se igra s djevojkom za koju zna da nije dobro i traži promjene", nastavila je Miljana.

"Moja majka nikad ne bi izgovorila neke stvari, a ovo je klasično vađenje. Svake godine ide ista priča i mene to ne interesuje, neću da joj uzvraćam i spuštam se na njen nivo. Ovo mi je primitivno, da na ovaj način vodim konverzaciju. Majka me nije iznenadila", pričao je Zola.

"Što ti nije rekla da mi ne uzimaš novac? Je*em je usta smrdljiva, ku**etina kojoj sam plaćala. Ona uzima novac da puni gu*icu njoj i ovom vepru", bjesnila je Miljana i dalje.

"Tvoji su digli ruke od tebe i poslali su te ovdje da im zarađuješ pare. Ona nije bolesna, nego ima bolest za mojom k*tom. Ona se ugledala na njene i u ponedeljak pokazala kako to funkcioniše kod njenih. U ponedeljak jedan, u utorak drugi. Jadan onaj kome si ti kupovala parfeme i plaćala struju. Ja bih pustio i ponija da mi izd*ka ku*ac, ali nju ne mogu više. Ona zato gori. Ja kad je pogledam u oči, vidim svoj ku*ac. Pokušava na sve načine da me vrati, ali ne može više, ne dozvoljavam. Ovo što mi vrijeđa majku, govori o njoj, jer drugačije je kad smo mi bili zajedno. Jutros mi je upala u krevet, rekla mi da lijepo mirišem i krenula da me grize", govorio je Zola, a Filip Car je prokomentarisao da u životu nije vidio da neko ima takvu samokontrolu kao Zola.

"Njoj kad bih pružio to zadovoljstvo bio bih isti kao ona, možda i gori. Ona bi bila srećna, a ja poražen. Njoj bi najveća bol bila da ja imam bolji plasman od nje", izjavio je Čolić.