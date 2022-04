NE PUŠTA ME NA MIRU, PAKAO JE! Bivša učesnica Zvezda Granda razotkrila Đorđa Davida - otkrila ISTINU o saradnji s njim

Milica Atanacković nekadašnja je učesnica Zvezda Granda, a danas je desna ruka Đorđu Davidu, pa najbolje zna kako je sarađivati s rokerom.

Izvor: Instagram/djordje_david

Najbliža saradnica Đorđa Davida, pjevačica Milica Atanacković, koja mu pomaže i oko rada s kandidatima u Zvezdama Granda, otkrila je kakav je roker kao mentor, ali i kakav je kada se ugase kamere.

Milica je i sama nekadašnja učesnica Zvezda Granda, a danas je Đorđu Davidu od velike pomoći, što joj ponekad i zasmeta.

"Gledam takmičenje i učestvujem u svemu, Đorđe me ne pušta na miru, na telefonu sam 24 sata za njega i za kandidate. Koliko god da je zanimljivo, iskreno mi je i naporno, jer Đorđe zakazuje probe po pet ili šest sati, to je pakao! Onda pjevanje, njegovo objašnjavanje, a on priča glasno, meni je to nekada toliko naporno za uši. Pomažem kandiatima sve ono što on ne može preko telefona, oko odabira pjesama kojima će se predstaviti, takođe. Dođu Bosanci i Makedonci, pa ih ja izvodim po kafanama i klubovima, i za to sam zadužena (smijeh). Šalim se, izlazim sa par njih sa kojima se družim", ispričala je Milica.

Otkrila je i kako se Đorđe David, koji je pred kamerama veoma posvećen, ponaša iza kulisa.

"Od moje sezone do sada Đorđe se mnogo promijenio u radu sa kandidatima, mnogo, mnogo srcem ide. To mu je možda i loše, mada mu zbog toga možda kandidati prolaze dobro u takmičenju. On se ne štedi uopšte, nevjerovatno koliko on ima enegije za tu mladu djecu i da mu nije žao da im pruži svoj maksimum. Ma, svaka čast njemu kako se on drži", rekla je pjevačica, pa prokomentarisala i nedavnu dramu koja je nastala zbog stajlinga Maje Đorđević i Anastasije Ićurup.

Izvor: Instagram/atanackovic_milica

"Kada se sjetim i ja sam se tako oblačila, ali to je scena, to ljudi moraju da shvate. To nije restoran, bina to zahtijeva. Ma obje su bile super, meni se uklapalo. Pa i ja sam znala u takmičenju da stavim lance, obučem bodi, jednostavno, tako se oblače najveće svjetske zvijezde", smatra pjevačica.

Anastasija Ićurup je nakon skandala napustila takmičenje "Zvezde Granda", a ovo je bio sporan stajling: