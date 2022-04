OTKRIVENA TAJNA SERIJE "UBICE MOG OCA": Tihomir Stanić o detaljima NOVE SEZONE - baviće se velikim društvenim problemom!

Tihomir Stanić otkrio čime će se nova sezona serije "Ubice mog oca" baviti.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Jedna od trenutno najpopularnijih serija "Ubice mog oca" iz sezone u sezoni privlači veliku pažnju publike, koja nestrpljivo očekuje narednu, samim tim i nove događaje koje će se u njoj razvijati.

Glumac Tihomir Stanić nosilac je jedne od glavnih uloga, a u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji podelio je detalje nove sezone, ali i govorio o samom projektu.

"Ta serija je meni jako lepo iskustvo. Veoma je uspešna serija. Ja sam pozorišni glumac pre svega. Sada sam malo više na televiziji. Kada se skupimo, posle godinu dana, pričamo. Radio sam sa Radošem Bajićem 'Psi laju, vetar nosi', onog dana kada sam tu seriju završio, počeo sam novu sezonu serije 'Ubice mog oca'", rekao je on.

Glumac se potom osvrnuo i na teme koje će sledeća sezona serije "Ubice mog oca" obraditi.

"Publika polako saznaje šta se sve dešavalo, a u prošlom toku, imali smo u petoj sezoni temu sekti, u najnovijoj sezoni naslje, silovanja. Sada imamo kocku, kao jedan ozbiljan društveni problem. Ljudi prepoznaju da se to njih tiče. Da to nije neki prazan prostor, već se stvarno dešava", otkrio je on.