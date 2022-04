ŠOK IZMJENE U ZVEZDAMA GRANDA! Popoviću ističe ugovor, isplivali detalji nove sezone - da li ostaje ili ide U PENZIJU!

Saši Popoviću ističe ugovor s Grand produkcijom po završetku aktuelne sezone Zvezda Granda.

Nakon završetka aktuelne sezone Zvezda Granda, Saši Popoviću ističe ugovor koji je potpisao s Grand produkcijom, a konačnu odluku o ostanku u takmičenju još uvijek nije donio, pa je neizvjesno da li će i naredne sezone voditi popularni šou program.

Izvjesno je da će u Zvezdama Granda naredne sezoni doći do promjena, a jedna od njih je i nova uloga Aleksandra Milića Milija. Dobiće novo zaduženje i preuzeće audicije za novu sezonu takmičenja koje će uskoro početi po većim gradovima širom Srbije i regiona.

Saša i dalje razmatra uslove pod kojima bi eventualno produžio ugovor sa svojom matičnom kućom, ali još nije siguran za koju će se opciju odlučiti. Ukoliko ne produži ugovor s Grandom, Popovićev plan je da veći dio godine provodi na moru u Hrvatskoj, tačnije Opatiji, gdje ima nekretninu, pa će se tamo odmarati i uživati sa suprugom Suzanom u penzionerskim danima. Takođe, u Beogradu je započeo i novi biznis oko izgradnje stambenog naselja na Bežanijskoj kosi, pa bi morao dolaziti zbog poslovnih obaveza.

"Zvezde Granda ne bi bile to što jesu da nema Saše, koji je cijelog sebe uložio u taj projekat. Zato i ne čudi što je ovaj format godinama jedan od najgledanijih. Ipak, i sam Saša je na početku poslednje sezone najavio da uskoro planira da se povuče iz javnosti i medija i da uživa u životu. Mnogi to tada nisu ozbiljno shvatili, jer je on to više godina govorio, ali sada, kada mu ističe ugovor, plaše se da će se odlučiti na ovaj korak, što je za mnoge nezamislivo", otkrio je izvor.

Popović je potvrdio da mu ističe ugovor, ali otkrio da će u žiriju ostati ukoliko ostanu i svi ostali članovi.

"Meni ističe ugovor, ali nisam rekao da hoću da napustim žiri. Ako svi ostanu u žiriju, ostaću i ja, naravno. U Opatiju ću ići, ali ne planiram da odem nigdje", poručio je Saša Popović koji je i ranije nagovijestio da planira da se povuče iz javnosti.

"U aprilu punim 68 godina, u penziji sam, šta ću ja više u tim godinama da idem po audicijama. Ostaću u firmi, sve ću organizovati, ali iza kamera, ne moram više da vodim emisiju. Prijaće mi malo da se malo sklonim s naslovnih strana. Šta to meni treba više, odoh ja da se odmaram i sunčam, da još ovo malo života provedem van medija", izjavio je Saša na početku aktuelne sezone.

