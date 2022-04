URLAO, JECAO I ŠUTIRAO TELEVIZORE! Mensur pobjesnio i napravio HAOS - Polupao sve u Zadruzi! (VIDEO)

Mensur Ajarpašić pobjesnio je nakon svađe sa djevojkom Milicom Veselinović i napravio haos u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Pink.rs/Printscreen

U toku "Igre istine" Mensur Ajdarpašić je nakon skandaloznih svađa sa Milicom Veselinović istrčao iz pušionice bijesan, pa je počeo da urla, jeca, plače i razbija sve po Bijeloj kući.

On je čak šutirao i polomio dva televizora, a zadrugari su bili šokirani prizorom, pa su pritrčali da pomognu i smire Ajdarpašića.

"Ja ne mogu da vjerujem, da me go**o malo pita za Zadrugoviziju", jecao je Mensur.

"Šta ti je, čovječe?", ponavljao je Karić.

"Ja nisam htio da nastupam sa Minom zbog nje, a ne pita me kako sam", plakao je Mensur.

"Pokidao si se brate", rekao je Karić.

"Boli me ku**c za sve to, nije me pitala kako sam dva dana", nastavio je da grca u suzama.