IMALA SAM 27 GODINA, PRUŽIO JE RUKU I JA SAM POMISLILA "AHA, OVO JE MOJ MUŽ": Glumica ispričala kako je upoznala supruga

Nataša Tapušković otkrila kako je upoznala supruga s kojim ima dve ćerke

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Natašu Tapušković Šolak domaća javnost najbolje je upoznala u filmu "Lajanje na zvezde" u kojem je igrala Danicu, a detalji iz njenog privatnog života retko su dospevali u javnost.

Glumica je ipak, jednom prilikom, otkrila kako je upoznala supruga s kojim ima dve ćerke.

Reč je o teniskom treneru Vuku Tapuškoviću koji je svoje angažmane u Americi propustio kako bi bio u vezi, a potom i u braku sa dramskom umetnicom. Skladni bračni par upoznao se preko Vukove kume koja je verovala da su srodne duše.

"Imala sam 27 godina i naravno da mi je bilo veoma neprijatno što me upoznaju s nekim dečkom na taj način. Vukova kuma, koja je bila ubeđena da smo jedno za drugo, organizovala je susret u Stupici, posle predstave 'Supermarket', u kojoj sam igrala. Pružio mi je ruku, nisam čula kako se zove, samo sam pomislila: 'Aha, ovo je moj muž'. Moji odabiri do tada su bili sasvim suprotni. On je bio toliko različit od svih da sam pomislila:'Sigurno je to taj'. Svideo mi se zbog energije, blagosti, topline, plemenitosti, kvaliteta uz koje sam mogla da dođem do još bolje sebe. Živeo je u Americi i tada je došao na deset dana. Posle dva-tri dana oboma nam je bilo jasno da smo jedno drugom predodređeni. Mesec dana kasnije smo se verili. Sačekali smo da završim film 'Život je čudo' i venčali se posle godinu dana. Prezime Tapušković uzela sam da bih svojoj deci u doživljaju porodice omogućila celovitost. Muž mi je ogromna podrška. Kad ja radim, on smanjuje svoje poslove i bavi se decom", rekla je Nataša za Stori.

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!