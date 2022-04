ŠUTIRA ME, UDARA PESNICAMA I ŠTIPA! Aleksandra šokirala priznanjem - Dejan me MALTRETIRA svakodnevno kad niko ne vidi!

Učesnica Zadruge Aleksandra Nikolić sve je šokirala kada je saopštila da je dečko Dejan Dragojević fizički maltretira ispod pokrivača kako kamere ne bi snimile.

Nakon što su cele nedelje imali rasprave i svađe, te nijedno ni drugo nisu srećni ni zadovoljni u ovom odnosu, starleta je za crnim stolom otkrila da je Dejan u krevetu šutira, štipa, udara pesnicama i zlostavlja, ali da to perfidno radi.

"On mene muči i maltretira svakodnevno. Pustim ga da se iživi kada je loše, ali više ne mogu ništa da trpim. Naišao mi je takav period da psihički nisam najbolje i on utiče na to. To su neke stvari koje meni smetaju u našem odnosu i onda nemam želju da ustanem iz kreveta. Štipa me ispod pokrivača i pljeska me po obrazima, steže za vilicu. Šutirao me je nekoliko puta i udarao pesnicama, ali ćutim. Smeta mu kako sam obučena", rekla je Aleksandra, a njene reči su šokirale zadrugare.

"Ja je gurkam kad vidim da se provokativno obuče, pa joj na sve strane ispadaju si*e. Neću da se svađam s njom, nije mi to poenta. Tačno je da nam je odnos turbulentan, da se svađamo i bijemo non-stop, ali to je iz ljubavi. Meni je glupo da sedim pored nje i da gledam kako joj muškarci gledaju u si*e dok pričamo ili jedemo. Nije tačno da sam je šutirao, malo je ćušnem, ali to je samo da bi naučila da ućuti kad treba", poručio je Dejan.

Aleks umalo nije zaplakala posle Dejanovih reči, pa je priznala da se oseća pogubljeno:

"Nisam svoja u poslednje vreme, ne znam šta mi se dešava. Maksimalno sam se posvetila Dejanu, ali sam u celoj priči izgubila sebe. U suštini, treba da me prihvati takvu kakva jesam. Zna da nisam normalna, ali šta ću", poručila je Aleksandra.

