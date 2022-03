VIĐAMO GA S DJEVOJKOM, NISMO ZNALI DA JE BJELINA ĆERKA: Komšiluk razvezao jezik o Milanu Mariću - "Volim što je BLENTAV"

Komšiluk otkrio da je zvijezda filma "Toma" "lijepo vaspitan i prijatan"

Izvor: MODNO/Stefan Stojanović

Nakon što ga je publika dodatno zavoljela kroz film “Toma”, gdje je igrao čuvenog pjevača, u medijima se pojavila informacija da je Milan Marić u vezi sa ćerkom Dragana Bjelogrlića, Mijom.

Komšiluk poznatog glumca je otkrio "da ga je viđao s djevojkom", ali i kako se ponaša prema radnicama u prodavnici i ljudima koji mu traže da se slikaju.

"Čim je stigao u ovaj kraj, primijetili smo ga. Za razliku od mnogih javnih ličnosti koje žive u blizini, on je ljubazan, nasmijan i fin. Rijetko je moguće sresti takvu javnu ličnost. Ponekad hoda ulicom tako da mislite da ne zna gdje ide, i ta njegova blentavost bude simpatična", rekla je starija komšinica i dodala:

"Ne poznajem ga lično i nikada mu nisam prišla da mu kažem da sam njegov fan. Zamislite, ja od 70 godina da sam nečiji fan, ali njegov zaista jesam".

Druga komšinica je otkrila da ga je viđala sa djevojkom i otkrila da i "porodica Bjelogrlić živi tu blizu".

"Viđala sam ga sam ga djevojkom, ali nisam znala da je to Bjelina ćerka. Lijepa je i harizmatična, idu jedno uz drugo. Milan je fin dečko, vaspitan i među tim glumcima, a ima ih u ovom kraju dosta, najpristupačniji. Ljudi ga salijeću od kada je izašao film Toma, klinke se slikaju sa njim, bila je jedno vrijeme opšta pomama. Hvale ga svi, ali čovek ne može da popije kafu na miru od komentara prolaznika".

Milan Marić u kraju izlazi u kafić koji nije prometan, a tinejdžerke iz ulice u kojoj živi kažu da su ga ispitivale o Bikoviću.

"On je 'kulijana', pitamo ga da se fotografišemo, on kaže hoće pa onda priča na mobilni pola sata. Potpuno je sladak. Ponekad ga pitamo za Bikovića i Radonjića, ali on neće ništa više da kaže osim da su super", rekla je jedna od njih.

U obližnjem marketu kažu da Milan retko svraća, ali da kada uđe bez pozdrava i ljubaznih odgovora ne prođe.

"Danas skoro niko ne umije da kaže “dobar dan”, ulaze ko mule. Njemu to ne može da se desi. Vidi se da je vaspitan. Nikada nije nervozan, pa da nas odbije ili odbrusi kada nešto pitamo, a umijemo da budemo naporne. Svašta smo ga pitale oko filma Toma", rekla je prodavačica i dodala:

"Viđamo ga da prolazi sa djevojkom ali nismo znale da je Bjelina ćerka. Mada nam je poznata od ranije. Kažu da i oni žive u blizini".