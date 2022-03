S PET GODINA JE SKLONJENA IZ BEOGRADA ZBOG PRETNJI NJENOM OCU! Kalina o traumatičnom periodu - Ostao je ožiljak na srcu!

Glumica Kalina Kovačević otvorila je dušu i progovorila o traumatičnom periodu iz svog detinjstva.

Izvor: Instagram/kalinakovacevic

Kalinu Kovačević su kada je imala samo pet godina morali da sklone iz Beograda zbog pretnji koje su bile upućene njen ocu proslavljenom Siniši Kovačeviću, ali i celoj porodici.

"Tako je. Pretnje su bile upućene i meni i celoj mojoj porodici. Zanimljive su to situacije i okolnosti naročito kada si tako mali, pa ne shvataš neke stvari. Neki ljudi ne shvataju umetnost, pa kad još to pomešaju sa politikom i ostrašćenošću nastaje velika papazjanija. Onda su glave previše uzavrele i onda dolazi do nekih pogubnih situacija", ispričala je Kalina i dodala:

"Nažalost morala sam da budem sklonjena, hvala bogu sve je dobro prošlo, ali ostao je trag, ožiljak na jednom malom srcu petogodišnjeg deteta. Dete možda ne razume, ali ume da razume emociju, opasnost i jezu koja ti prođe kroz kičmenu moždinu kad čuješ strah i brigu u glasu svojih roditelja".

Kalina je istakla i da se seća nekih stvari iz tog perioda.

"Sećam se. Neke stvari koje su opasne i kada vidiš da su svi zabrinuti i roditelji i javnost, cela porodica, kad te sklone iz Beograda to sigurno nije prijatno", glumica je istakla da se nada se ništa slično nikad neće ponoviti nijednom detetu niti odrasloj osobi.

"Mogu samo da zamislim kako je bilo mojim roditeljima. Hvala bogu sve je to prošlo, ali ostane neki gorak ukus u ustima, ali ne mojim, nego njihovim", poručila je Kalina koja je kada su se kako kaže "usijane glave" smirile vratila u Beograd.