DALILA I CAR NA IVICI FIZIČKOG OBRAČUNA! Žustrom svađom prekinuli emisiju - iznijeli SAV PRLJAV VEŠ! (VIDEO)

Nova epizoda prozivki Dalile Dragojević i FIlipa Cara.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Novi dan, nova emisija i novi haos u Zadruzi koji su, po ko zna koji put, napravili Dalila Dragojević i FIlip Car.

Kao i svakog ponedeljka vođa je raspoređivao budžet, što je dovelo do novih sukoba, a rijaliti par žustrom svađom prekinuo je emisiju.

Do sukoba je najprije došlo između Stefana Karića i Cara, a potom se umiješala i Dalila. Karić se ubrzo izuzeo iz rasprave, a između Filpa i Dalile umalo je došlo do fizičkog obračuna zbog njegovog odnosa sa Anom.

"Što si dolazio do mene sinoć da razgovaraš da mi kažeš da ne treba da plačem i te stvari. I ne znam odakle Mići pravo da me zove da odem u pab sa njim. Šta da sam ja to uradila u roku od par dana, šta bi bilo? Nećete vi da odlučujete šta ću ja da radim!", rekla je Dalila Caru.

"Uradila si sa mnom. Da li mogu ja nešto da kažem? Ako ćemo porediti principe, onda ćemo ovako pričati, vi ste rekli da slušam svoje srce. Šta je ona uradila kada je raskinula sa mnom? Otišla je kod Dejana u roku od dest dana. Ja nemam potrebu da se perem, je*e mi se. Ja ti govorim da mi ne vrijeđate inteligenciju. Ja kad sam htio da pričam sa njom, ona nije htjela. Ona je rekla da nema potrebe da pričamo. Mnogo stvari kad te nije briga, kad nećeš da budeš normalna, ja kad dignem ručnu onda je problem. Neću ući sa ovom djevojkom u vezu brzo, ići će sve polako", dodao je Car.

"Ja sam uradila stvar koju ti nikada ne bi uradio! Nije normalno da u roku od 24 časa odeš u krevet kod nje", rekla je Dalila.

"Šta si tim kad odeš kod muža, ja te ostavim i onda se opet vratiš njemu?", pitao je Car.

"Htio si sebe da ogradiš za sve!", rekla je Dalila.

"Što? Što sam htio da zaštitim naš odnos ispod pokrivača. Da ti nešto kažem, posle te svađe sam te molio da razgovaramo. Rekao sam ti da mi pomogneš. Nemojte mi o navinosti Dalile Dragojević. Sa mnom verbalno, jako teško", rekao je Car.

"Ja kad dajem na važnosti, ja vas dižem na tron. Ti sa mnom ne možeš biti više nikada! Nema priče više. Neću više dozvoliti da me spuštate zbog državnih radnica. Ja sam raskinula sa tobom i držim se toga. Ti si za jedan dan zaboravio toliku ljubav koju si imao prema meni", rekla je Dalila.

Poslušajte: