DALILIN OTAC SE OGLASIO NAKON PRIČA DA JE OSTAVILA DETE U ŠVAJCARSKOJ: Bila je tamo s prvim mužem, sramota je sve ovo!

Huso Mujić je otkrio istinu o navodnom detetu njegove ćerke.

Poslednjih dana se u Zadruzi potegla priča oko toga da je imala dete koje je navodno ostavila u Švajcarskoj, a za to je čuo i njen sadašnji/bivši/budući dečko Filip Car, s kojim je zbog toga došlo do žučne svađe tokom noći.

Marko Đedović je nedavno u razgovoru sa Sandrom Rešić istakao da je to Dalilina najboljnija tema, te da zbog "ostavljenog deteta" emotivno reaguje na pesmu "Pepeljuga".

Tim povodom oglasio se i Dalilin otac Husom Mujić, koji je za Kurir rekao da glavu daje da to nije istina i da Dalila nikada nije ostavila dete u Švajcarskoj.

"To je najveća glupost. Ja vam garantujem životom da to nije istina. Sramota je to, nema nikakve šanse da je to istina", rekao je Huso na početku, pa se nadovezao na Marka Đedovića koji je u jednom trenutku u rijalitiju istakao da dalila ima dete u Švajcarskoj.

"Đedović nije nikome prijatelj, ni samom sebi nije prijatelj. On kada je ulazio u Zadrugu je rekao da će ih rastaviti i uspeo je u tome. Kakvo dete. Koliko znam, nikada nije imala nekog dečka u inostranstvu. Ta priča ne pije vodu, glavu dajem. Ona voli i tuđu decu, a kamoli svoje dete. Koliko je radila na tome da dobije dete. Nikada ne bi ostavila dete. Ko je to izmislio, taj laže. Ona je u Švajcarskoj bila sa prvim mužem, nikada više", rekao je Huso s kojim je Dalila nedavno razgovarala u Zadruzi, pa se osvrnuo na ćerkino pomirenje s Filipom Carem.

"Nikako, bolje da je uhvatila nilskog konja, nego njega što je", kratko je rekao i istakao da se i dalje nada da će se Dejan i Dalila pomiriti nakon Zadruge.

"Ja se nadam. Voleo bih, ja Dejana mnogo volim. On nikada neće izaći iz moje duše. Želim mu sve najbolje, kao svom detetu. Nikada me nije uvredio. Ja nemam loše mišljenje o njemu i tako će ostati do kraja mog života", zaključio je.

Dalilina majka Emina Muhić se nije javljala na pozive koje joj je redakcija uputila.

