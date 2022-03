TO ME ODBIJA KOD ŽENA! Isak Šabanović jednu stvar NE PODNOSI kod ljepšeg pola, a evo i na šta ODMAH PADA!

Isak Šabanović progovorio o emotivnom statusu.

Isak Šabanović stekao je veliku slavu tokom učešća u Zvezdama Granda i postao prava zvijezda, ali i miljenik pripadnica ljepšeg pola.

Iako vrijedno radi na svojoj karijeri, pitanje koje ga ne zaobilazi ni u jednom intervjuu jeste upravo ono o ljubavnom životu, a nedavno je za "Grand" ispričao da trenutno nije spreman za vezu.

"Nema ništa na ljubavnom planu, nisam spreman za vezu, mislim treba naći, možda se nešto i desi, ko zna, ali solo sam... I Dalje ćemo to gurati Isak je solo", rekao je kroz smijeh, ali priznao je da bi volio da se zaljubi.

Gostujući u emisiji "Popodne a Leom Kiš" Isak je otkrio i šta ga privlači ko žena, ali i prizno šta nikako ne podnosi, što ga već na prvu odbije.

"Privlači me osmjeh i pogled, oči. Odbija me kada me neko laže. Nije to sad nešto, ali baš gledam u te sitnice i razmišljam kada bi bilo nešto krupnije. Ja uvijek gledam da stvarno budem iskren i to mi je bitno... Ili kada kasne ne volim", dodao je pjevač.