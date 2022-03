PINKOVA VODITELJKA ZATRUDNELA SA UČESNIKOM RIJALITIJA: Jelena zablistala u emisiji - ovako izgleda u 4. mesecu!

Jelena Pešić blista u trudnoći.

Izvor: Pink tv /printscreen

Bivša učesnica Zadruge i voditeljka RED televizije Jelena Pešić nedavno je saopštila da je u drugom stanju i da će ona i njen izabranik, takođe bivši rijaliti učesnik Mladen Vuletić, uskoro postati roditelji.

Jelena je sada u četvtom mesecu, a sada je zablistala u emisiji "Magazin in" gde je otvoreno govorila o upoznavanju sa svojim budućim suprugom.

"Ja sam još malo pa udata. Svi znaju da sam u vezi sa Mladenom koji je iz drugog rijalitija, spojili smo se ja ne znam kako. Podržavao me dok je bila Zadruga 3, davao intervjue da sam ja njemu najlepša, da bi me ženio, to je tako prošlo", započela je voditeljka.

"On se meni nije javio posle rijalitija, ja sam ga pozdravila nakon što je gostovao u jednoj emisiji i tako je krenula prepiska. Često se šalimo da se ja udajem za svog fana. Nikad se ne zna. Kada sam otišla kod matičarke, ja sam joj rekla: 'Da li si svesna koga ćeš da venčaš?' Dva učesnika dva različita rijalitija", rekla je Jelena kroz smeh.

Pogledajte kako Jelena izgleda u trudnoći:

Pogledajte i zajedničke fotografije Jelene i Mladena: