ON JE JADNI PI*OPEVAC KOJI TUČE DEVOJKE! Bivši učesnik rijalitija sve otkrio - Prebio je TRI BIVŠE, moraju da progovore!

Kaskader i nekadašnji rijaliti učesnik Uroš Ćertić otkrio detalje o Nenadu Aleksiću Ša

Uroš Ćertić otkriva da je njegov nekadašnji drug Nenad Aleksić Ša bio nasilan prema svojim partnerkama, da su ta maltretiranja dugo trajala, a čak zna i koje su žene bile u pitanju!

"Vidi se da bi on nabo Taru samo se jako suzdržava i bori sa agresijom. To što Tara priča o njemu je istina. On je jedan mali, jadni p*copevac, pa ako nešto kažem što mu ne odgovara, on će kad izađe da me tuži, pa ću morati da ga prebijem. Meni su ljudi rekli, provereno, a znam tri devojke sa kojima je bio u vezi koje je tukao. I to ih je više puta zlostavljao, provereno znam od ljudi", rekao je Uroš i nastavio:

"Jednoj ime počinje na I, drugoj na A i trećoj na T. Maltretirao ih je, tukao, kinjio. Nije ono da ćušne, viče, baš stvarno bije! Saznao sam da postoji i četvrta devojka na Novom Beogradu. To su mi sve ispričali ozbiljni, stariji ljudi. Njega su vodili kod psihijatra. Te devojke je blam što su bile sa njim, tako da verujem da se na sudu ne bi ni pojavile. Ali, pitajte Dinčinu ženu Jelenu, ako hoće, ona može da vam ispriča, pošto se družila sa jednom od ove tri, sve je znala šta se dešava i koliko je Nenad maltretira. Takođe, žena Marka Bulata zna detalje vezane za drugu devojku. Mislim da je vreme sad da sve te žene sa javne scene koje se bore protiv nasilja nad ženama javno progovore šta znaju", rekao je Uroš za Svet.

Uroš je rekao i da se jedno vreme družio sa reperom:

"On i ja smo se čak jedno vreme družili, snimio sam mu dva spota za džabe. Onda je on za mene pričao neke gluposti, pa je pljuvao svog menadžera".