Breskvica o pjevačima koji su nastupali nakon tragedije u Novom Sadu: "Ne bih pjevala ni da sam u Australiji"

Pjevačica je otkrila zašto je otkazala nastup, ali i kakvo mišljenje ima o onima koji nisu.

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, održala je prvi nastup nakon stravične tragedije u Novom Sadu kada je život izgubilo 14 ljudi.

Ona je ujedno bila i među prvima koja je nakon nesreće otkazala zakazana gostovanja pokazavši ogromnu empatiju i ljudskost.

Sada je, nakon opravdane pauze održala koncert u Ljubljani zajedno sa kolegama Sekom Aleksić, Sanjom Vučić i Darkom Lazićem nastupila pred 4000 ljudi.

"Smatram da je to stvarno toliko velika tragedija da ne moramo da pričamo, naravno ne želimo da se ponovi i zato mislim da nije bilo vrijeme ni za pjesmu, ni za veselje. Osjećala sam se tako da nisam mogla da pjevam i nisam željela da izađem bilo gdje da nastupam. Nije trebalo da pjevam u Srbiji, svakako, Skoplje je otkazano, ali i da je trebalo u Australiji da pjevam otkazala bih, zato što se ja ne osjećam dobro u tim trenucima i ne želim da pjevam dok je narod u mojoj zemlji u žalosti", rekla je pjevačica za Telegraf.

Izvor: YouTube/ Generacija Zed /printscreen

Breskvica je otkrila koliko je teško otkazati nastup kada dođe do ovakvih tragedija.

"Nažalost nekoliko puta do se sada se desilo da sam morala da otkažem, odnosno da sam želela da otkažem nastup zbog takvih stvari. Ja imam tu sreću da imam iza sebe divan manadžment koji je prosto razuman, osjećajni su ljudi isto kao i ja, i ni oni ne bi željeli da ja izađem bilo gdje da pjevam kada se nešto tako strašno desi. Ovim putem želim i njima da se zahvalim što su tako razumni i što na prvi moj poziv otkazuju sve, ali pretpostavljam da može da se desi da nekim izvođačima stvarno bude problem, u zavisnosti od toga kakav manadžment imaju."

Nakon tragedije u Novom Sadu pojedini pjevači su ipak održali nastupe, no mlada pjevačica je smatrala da niko od njih nije imao lošu namjeru.

"Nije moja stvar da komentarišem, ja sam rekla za sebe. Smatram da niko od njih nije imao lošu namjeru, prosto, vjerovatno su neke "jače sile" bile u pitanju. Ponavljam, nije moje da to komentarišem."

Breskvica je otkrila i koliko puta je pjevala, a da joj nije do pjesme.

"Mnogo puta. Prosto, ili mi nije dan, ili se ne sviđam sebi kako izgledam ili milion nekih drugih problema, ali nekako to sve zna da me snađe do momenta dok ne izađem na binu. A kad izađem na binu, kad vidim ljude, meni to sve onako nekako samo nestane. I onda se vrati naravno loš osjećaj kada siđem sa bine, ali tih dva sata dok pjevam, ništa drugo ne postoji."

Izvor: Telegraf.rs/ Mondo Jelena Sitarica