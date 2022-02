BIRATE KUĆNU POMOĆNICU ZA ŽENU, PA SE ŠVALERIŠETE! Jovana Jeremić razvezala jezik - "Ne može mačku lavlja glava"

Jovana Jeremić ne prestaje da privlači pažnju svojim stavovima i porukama.

Izvor: TV Pink / screenshot

Jovana Jeremić ne prestaje da iznosi svoje stavove na razne teme, a naročito na temu muško-ženskih odnosa. Nedavno je za Dan zaljubljenih dobila pečeno prase (vjerovali ili ne), a posle razvoda priznala je da se osjeća odlično. Na malim ekranima stalno poručuje da je jaka žena prava žena, a o muškarcima kaže da isključivo traži one koji joj mogu parirati.

Voditeljka je i sada otkrila kako gleda na odnos žene i muškarca, odnosno na jake ličnosti, kakvom smatra prvenstveno sebe, i one koji joj "nisu potrebni" - slabiće.

"Vidim da se ponovo vratio ispravan sistem vrijednosti na dnevni red i to je nešto za šta se ja zalažem od prvog momenta otkad sam u medijima. Šta to podrazumijeva? Kada govorimo o jakim, ostvarenim, obrazovanim ženama. Ne volim kada u emisijama vidim, to je bila crna rupa, kada su moje kolege u medijima propagirali da su slabe žene najpoželjnije žene. Vrijeme je pokazalo da sam ja ipak bila u pravu, ozbiljni muškarci, oni koji vrijede i zavređuju svu pažnju, isključivo biraju samo jake, obrazovane i moćne žene u svakom smislu. Kada kažem moćne, ne mislim na funkciju, već na ono šta su u profesijama. U skladu sa tim, u svojim emisijama se trudim da jasno šaljem poruku i omladini da se ne zaluđuju lažnim pričama i tim rečenicama slabih muškaraca, znate kako oni kažu: 'Ti si mnogo jaka, ne mogu da te ispratim', 'Ona je mnogo jaka, nju je teško pratiti', i to je greška. Ne može mačku lavlja glava, ne stoji mu", rekla je voditeljka i istakla da razbija predrasude o razvodima.

"Nije problem u tome što je žena jaka, već je problem što su ti muškarci, koji tako komentarišu, slabi muškarci. Čim imate u okolini muškarca koji kaže: 'Ti si jaka žena tebe je teško pratiti', odmah znate metodom prirodne selekcije da nije za vas čak ni kao prijatelj, a kamoli nešto drugo. Jer, jaki muškarci će uvijek željeti i podržati jaku ženu, samo slabi će za jaku govoriti 'tebe je teško pratiti'. A kada smo već kod praćenja, najlakše je pratiti jaku, samostalnu, ostvarenu ženu, jer ne moraš ništa da joj kupuješ, da brineš o njoj, trebalo bi da dodam i razvedenu ženu, to će mi sada biti tema pošto su razvodi tabu teme u Srbiji, a ja sam tu da razbijam tabu i predrasude. Dakle, mnogo je lakše pratiti ostvarenu ženu, a ja mogu da nabrojim nekoliko žena u medijima koje su ostvarene."

Vidi opis BIRATE KUĆNU POMOĆNICU ZA ŽENU, PA SE ŠVALERIŠETE! Jovana Jeremić razvezala jezik - "Ne može mačku lavlja glava" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Na prvom mjestu mogu da spomenem, pored sebe, Dariju Kisić Tepavčević, zatim mnoge moje koleginice novinarke koje su u svom životu donosile odluke koje nisu donosile prosječne žene i pravile su zaista svoje velike živote. Treba biti jaka žena da shvatiš da svaki muškarac koji na takav način želi da te povrijedi, stavljajući ti do znanja da si ti kriva, kažeš: 'Ej, nisam kriva što sam jaka, kriv si ti što si slab'. Jer, u prirodi muškarca je da bude jak, a ne slabić. Neka to bude moja poruka i ono što sam rekla - 'Ne može mačku lavlja glava, ne stoji mu'. Zato, djeco, kada gledate ovu rubriku shvatite, prije svega mlade devojke, morate da budete svoje, nezavisne i samo tako nećete biti potčinjene nijednom muškarcu, a s druge strane, muškarci, treba da znate da u životu ne birate kućne pomoćnice za ženu, jer postoji novac pa se plati kućna pomoćnica, već da birate partnerke. Onda će vam život biti mnogo bolji i nećete se švalerisati, nego ćete živjeti u pravim iskrenim emocijama i ljubavima. Pozdravlja vas vaša Jovana Jeremić", poručila je Jovana.

Vidi opis BIRATE KUĆNU POMOĆNICU ZA ŽENU, PA SE ŠVALERIŠETE! Jovana Jeremić razvezala jezik - "Ne može mačku lavlja glava" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink scereenshot Br. slika: 7 7 / 7

Pogledajte kome je prijetila Jovana Jeremić: