HVALA ŠTO SE NISTE PRAVILE GLUPLJE NEGO ŠTO JESTE: Šok snimak u kom Sanja vrijeđa goste! Oglasila se i Olja Crnogorac

Još jedna poznata dama dala je svoje mišljenje o voditeljki Sanji Marinković, a snimak koji kruži društvenim mrežama zaista je skandalozan.

Nakon što je Katarina Živković javno progovorila o gostovanju u emisiji "Magazin In" i voditeljku Sanju Marinković optužila da je namjerno isjekla njen odgovor na određeno pitanje, što ju je uvrijedilo, pojavio se skandalozan snimak iz emisije, a oglasila se i još jedna poznata dama.

Ovaj Katarinin postupak natjerao je mnoge da malo više obrate pažnju na ovu emisiju i Sanjino ponašanje, pa je tako na društvenim mrežama isplivao snimak u kom voditeljka "kroz šalu" vrijeđa sve goste studija.

U jednom trenutku Sanja odjavljuje emisiju rečenicom: "Hvala što se niste pravile gluplje nego što jeste", rekla je Sanja kroz smijeh i šokirala prisutne ali i javnost.

Među brojnim komentarima na ovom snimku našao se i komentar Olje Crnogorac koja je više puta viđena u ovoj emisiji, a sada je najstrašnije odbrusila Sanji, a onda se obratila i Željku i Milici Mitrović, vlasnicima Pink televizije na kojoj se emituje Sanjina emisija.

"Dno srpskog novinarstva koji ne znam na koji način (uzevši u obzir ovakvo idiotsko ponašanje i vreijđanje žena, koje se dešava dugi vremenski period", obitava godinama na TV. Kompleksi se leče kod psihijatra a ne na televiziji. Klimaks jeste uhvatio maha i uzdrmao samopouzdanje do krajnjih granica, ali ogledalo je tu - staneš i kaže: 'nisam najljepša, propala sam, niko me neće, došle su mlađe i ljepše i pametnije, ali nisu mi pobogu krive gošće!' Željko i Milice, ne želim da vjerujem da ovo podrđavate... ne želim", napisala je Olja.

Pogledajte snimak na kom Sanja vrijeđa goste i na sve to se smije:

Podsjetimo, Katarina se nakon gostovanja u emisiji oglasila na društvenim mrežama.

"Pošto je moj komentar u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na pitanje postavljeno Maji Marinković i meni "da li rijaliti učesnice i pjevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije), prinuđena sam da prokomentarišem ovdje, jer moja je dužnonost da odbranim sebe, svoju profesiju i svoje koleginice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar - napisala je Kaća, pa nastavila:

"Dakle, moj odgovor koji je Sanja isjekla je glasio ovako: "Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem - ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju", napisala je pjevačica i dodala:

"S obzirom da je tokom emitovanja, moj komentar na njeno neprikladno pitanje, izostavljen (izbačen) - to može vrlo lako da se pogrešno protumači kako se ja zapravo slažem sa svime što ona govori, a pošto nisam odgovorila (tačnije pošto je isjekla moj odgovor) - to bi značilo da ja to podržavam i da odobravam sve što ona govori, što je u krajnju ruku nefer i vrlo zlonamjerno", napisala je Katarina, a Sanja je odbila da joj se izvini.

Samo dan nakon ovakvih objava i optužbi na račun Sanje Marinković, Katarina je obavijestila javnost da je saznala da je postala zabranjena ličnost na televiziji Pink.