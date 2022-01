POSLUŠALA SAM IH I VRATILA SE RANIJE NA POSAO: Bojana Ristivojević progovorila o majčinstvu i otkrila KO joj pomaže

Bojana se tri meseca nakon porođaja vratila na male ekrane, a sada je otkrila i razlog svoje odluke.

Izvor: Instagram/Bokalica

Voditeljka Bojana Ristivojević porodila se krajem septembra i dobila prvo dete, ćerku Mitru, a na posao se vratila posle ranije nego što su je gledaoci očekivali, tri meseca nakon bebinog dolaska.

Odluka da se vrati na posao nije joj teško pala, a sada je otkrila i kako je došlo do toga, ali i kako se snalazi u ulozi majke.

"Odluku sam donela kako bih i sebi i ćerki dala malo prostora. Za sve ovo vreme, svega nekoliko puta smo bile razdvojene, a prijatelji i članovi porodice kritikuju me jer je ne ispuštam iz ruku i kažu mi da sam je razmazila. Iako u tome ne vidim ništa loše i beskrajno sam srećna što mogu ljubavlju da razmazim svoje dete, ipak sam odlučla da poslušam savete i ranije se vratim na televiziju", rekla je Bojana.

"Majčnstvo mi je oplemenilo život, udahnulo doživljaj bezuslovne, iskrene ljubavi koju može da oseća jedino roditelj prema svom detetu. S druge strane, i posao mi ostaje važna stavka. Da mi nije jedan od prioriteta, ne bih ga ni radila. Ništa ne radim polovično. Volim da se maksimalno posvetim i vidim rezultat rada. Zato sam u dogovoru s kolegama i pristala da se vratim dok je Mitra još vrlo mala", ispričala je voditeljka i otkrila i kakva je Mitra beba.

"Mitra konstantno traži pažnju i interakciju. Već sad pokazuje karakter i to me mnogo raduje. Jedno vreme smo se svi u kući jedni drugima obraćali pevajući, jer se ljutila kad god bismo normalno govorili i to je svima bilo smešno. Mitra sada jede na tri-četiri sata, dok uveče spava po sedam-osam sati, i to u kontinuitetu. Dojim je, ali i pored toga joj dajemo i dohranu. Moja majka Olga je prešla kod nas da živi čm sam se porodila, tako da je beba u sigurnim rukama dok završavam druge obaveze. Bezbrižna sam, iako na nju mislim svakog minuta kada smo razdvojene" istakla je Bojana Ristivojević.