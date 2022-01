OTKRIVENA VELIKA TAJNA UČESNIKA BARA - Drug i ja smo bili sa istom devojkom! Ostala TRUDNA i nismo znali čije je DETE!

Aleksa Barudanov, učesnik rijalitija Bar koji se emituje na Kurir televiziji, do sada je krio veliku tajnu, a to je da je ovog meseca trebalo da postane otac.

Kako Kurir saznaje, njegova bivša partnerka zapravo je bilo devojka njegovog druga, pa zato Aleksa nije bio siguran da je dete bilo njegovo. U međuvremenu desio se spontani pobačaj, a Barudanov je sve to detaljno ispričao.

"Neka bude da se ta devojka zove Bojana, neću da kažem njeno pravo ime. Cela ta naša priča je veoma čudna. Bojana je bila u vezi sa mojim drugarom, njih dvoje su se nešto posvađali i ja sam otišao da se nađem sa njom kako bi ih pomirio. To je bilo oko prvog maja, svi smo bili pijani i ludi. Nas dvoje smo isto veče završili u krevetu.

Nikada je nisam gledao kao devojku već kao kombinaciju, ali je ona ostala u drugom stanju. Jedno veče me zove i šalje mi sliku pozitivnog testa za trudnoću. Odsek'o sam se! Nisam želeo to, ali nisam mogao da prevalim preko usta i da joj kažem da abortira, mada ništa to ne bi ni značilo jer je ona bila odlučna da rodi", započeo je Aleksa, a onda otkrio kako je njegova porodica reagovala na tu vest.

"Bojani sam stalno govorio da nam to ne treba, da smo mladi, da nismo u ozbiljnoj vezi i da ne želim da je oženim, ali nije vredelo. Jedno veče dok sam ležao u krevetu, majka je ušla u sobi i rekla mi da me otac čeka da razgovaramo. Pitao me je da li je istina da ja postajem ćale, a on deda. Priznao sam mu, poludeo je, rekao mi je da nisam normalan, da je trebalo da pazim i da baš ja to sebi nikada nisam smeo da dozvolim jer znam priču kako sam začet. Ipak, situacija kod mojih roditelja bila je drugačija jer su se oni voleli i bili u vezi kada je mama ostala trudna", rekao je Aleksa.

Učesnik rijalitija Bar priznao je da mu je "laknulo" kada je njegova partnerka izgubila dete.

"Neko vreme uopšte nisam bio siguran da je trudna sa mnom, ali kada je bila na pregledu po datumima ipak je ispalo da sam ja napravio glupost. Đavo je već odneo šalu, znao sam da će roditi, ona je ušla u četvrti, peti mesec i tada mi je javila da je prokrvarila. Iskreno, laknulo mi je, bio sam srećan u tom trenutku. Pa nemojte da me osuđujete... Nek mi bog oprosti, ali ja sam to pomislio. Premlad sam da bih bio tata. Da, ja sam srećan što se sve tako završilo", ispričao je Aleksa.

Za kraj, on kaže da pomenuta devojka više nije ni s njim, ni sa njegovim drugom, već je u vezi sa trećim dečkom, s kojim je on takođe blizak.

"Ta devojka koju sam nazvao Bojana, sada je sa jednim našim drugarom, on je treći u toj priči", zaključio je on.

Inače Aleksa u Baru važi za najvećeg švalera koji se već ljubio sa nekoliko takmičarki, jednom gošćom, ali i cimerom Markom!

