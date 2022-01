BIVŠA VODITELJKA NAPUŠTA BEOGRAD! Otkrila da ima dobrostojećeg dečka i progovorila o UDAJI

Bivša voditeljka Pinka i pobednica Zadruge Iva Grgurić progovorila je o svom novom dečku, ali i otkrila da uskoro planira da putuje na drugi kontinent.

Izvor: YouTube/Red TV

Zgodna Iva je otkrila da savršenu liniju održava redovnim odlaskom u teretanu, a zatim priznala da ima dobrostojećeg dečka.

"Svaki dan idem u teretanu, super ide! Kod mene u životu ima svašta, mogla bih da napravim zaseban rijaliti šou. Ko kaže da mi je dečko bogataš? Dobro, dobrostojeći je. Na ludi kamen ne stajem, a naravno da treba da bude dobrostojeći. Nije preko potrebno, ali moj život ide tom putanjom da treba neko da me isprati. Ja sam sposobna i ambiciozna, takav treba da bude i muškarac pored mene. Svako ko kaže da to nije bitno, laže", rekla je Iva u "Premijeri - Vikend specijal" i priznala da je mnogo puta imala loše odluke u ljubavi.

Ovom prilikom priznala je da je nakon raskida u dobrim odnosima sa bivšim dečkom Filipom Đukićem:

"U dobrim smo odnosima, nije da se čujemo, ali čujemo se kad su neke krizne situacije, kao što je njegova korona bila. Ponudila sam mu da donosim hranu dok je bio bolestan, međutim odbio je, kaže da imaju dostave. Ja jesam divna devojka... Sa mamom izlazim, ona kad dođe u Beograd kao da je u Las Vegasu. Ništa ona mene ne pita, pusti me i zna da je svaka moja odluka prava. Ne pita me kada će postati baka i tako to".

Budući da je Beograd izabrala za svoj grad i zadržala se već skoro 3 godine, priznaje zbog čega je odluka pala baš na srpsku prestonicu.

"Prija mi ta energija, mnogo mogućnosti. Neću se zadržavati, trebalo bih da idem u Ameriku uskoro, videćemo da li ostajem ili se vraćam, uglavnom ovo mi nije zadnja stanica. Idem samo turistički, možda, to se još ne zna. Stabilnija sam i jača što se tiče mišića, ali najbitnije da sam stabilnija i jača u glavi", istakla je Iva.