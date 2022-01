ŠOK DETALJ UGOVORA UČESNIKA ZADRUGE! Otkriveno šta Karić ne radi što i svi ostali, ali i zašto je tako

U Zadruzi se povela priča oko ugovora koje takmičari imaju u ovoj sezoni, pa je Stefan Karić otkrio detalj koji dosad nije bio poznat.

Stefan je otkrio da ne koristi toalet koji koriste svi ostali zadrugari.

"Meni je u ugovoru jedna od stavki da ne koristim WC napolju. To imam u ugovoru. Poznato je to od pre, to je zbog zdravstvenih problema koje imam", rekao je Stefan pred cimerima.

Nedavno se pričalo i o njegovom kršenju ugovora u Zadruzi. Marko Đedović je tad upozorio zadrugare da im je bolje da poštuju pravila kako ne bi napustili rijaliti bez honorara.

"Kažem Anđeli neće ti niko donijeti honorar kad izađeš. Namjerno nas puštaju da se opustimo. Vidjećete na žiro računima da vam nisu istolerisane sve stvari za koje ste mislili da jesu. 80 odsto ljudi je prošle godine izašlo bez dinara, neki i u dugovima. Ne zanosite se da vas neće kazniti što duže spavate jer imate neku priču. Ša je ovdje imao priču, pa je izašao sa nulom, prema tome ne zanosite se. Druže imaš ugovor. Gledam ove budaletine koje se zanose kao imaju priču, pa duže spavaju. Imao je i Ša, pa nije spavao i izašao je sa nulom. Vidjećete sve na kraju. Zvali su me neki zadrugari da im pozajmim 100 eura poslije prošle sezone. Miljana je kažnjena 50 hiljada eura, zbog nepoštovanja sastanaka, spavanja, fizičkog kontakta. Kad se sve sabere bilo je 50 hiljada eura. Sve što su radili to su platili", rekao je tom prilikom Đedović, a zatim otkrio da je zbog Stefana Karića dolazila policija prošle sezone:

"Nepoštovanje svega i svačega. Psovanje produkcije, pozivanje policije da reaguje. Policija vršljala dva dana tamo jer je on lupao gluposti. Vidiš kako je sad dobar, top za rijaliti".