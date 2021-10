BIVŠA I SADAŠNJA RATUJU NAPOLJU, SAD REAGOVAO I KARIĆ! Javno se obratio devojci i prozvao - BOLI JE VEĆ 2 GODINE!

Stefan Karić se oglasio nakon prozivki koje su stigle i do njega.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Danima već traje "rat" između bivše i sadašnje devojke Stefana Karića, Ive Grgurić i Jovane Ljubisavljević.

Prvo je pobednica Zadruge oplela po Stefanu, da bi joj na to uzvratio njegov otac Osman u svom stilu je prozvavši, a zatim se oglasila i Karićeva devojka, misica Jovana.

Izgleda da je cela stvar stigla i do Stefana, koji je danas u Zadruzi posla poruku svojoj, kako kaže, ljubavi.

"Čuo sam da me neko proziva napolju, da sam kaktus, verovatno sam ubo nekoga pa ga boli to, evo, već dve godine. Samo da kažem mojoj ljubavi da se ne opterećuje, da bude rasterećena, da uživa sa drugaricama i da bude sve kako treba. Volim te puno! Odvajajte pare, budite racionalni, molim vas", rekao je Karić.

Podsetimo, Iva je rekla kako je Stefanu "opala popularnost" i da radi sve da bi bio u kadru, kao i da "nešto nije u redu" s njegovom i Jovaninom vezom, jer je, kako kaže, bez nje ušao u Zadrugu 5.

"Lepo sam ja i ranije pričala da njemu treba devojka za koju će da se zakači i šlepa. Tako je bilo sa mnom, potom s misicom Jovanom, a sad mu je potrebna neka nova. Koliko znam, Stefanu i Jovani cvetala je veza, a šta se u međuvremenu desilo, to ne znam. Zar nikome nije čudno što je u rijaliti ušao bez nje? Tu mora da nešto ne štima. On se za svaku devojku baš veže, tako da sam odmah znala da tu nešto ne ide kako treba. Mislim da on nije srećan u toj vezi, da je ušao u rijaliti jer napolju ima probleme", rekla je Grgurićeva za Srpski telegraf.

Pogledajte i snimak na kojem se Karić obratio devojci Jovani: