MISICA SE OKOMILA NA IVU - RAT ZBOG STEFANA! Brutalno odgovorila Karićevoj bivšoj na prozivke: "Neka gleda svoja posla!"

Bivša i sadašnja devojka Stefana Karića se okomile jedna na drugu.

Izvor: instagram/printscreen/karic___s/iva_grguric_official

Nekadašnja pobednica Zadruge, Iva Grgurić, osula je paljbu na bivšeg dečka Stefana Karića, što je razbesnelo njegovog oca Osmana Karića.

Osman je uzvratio Ivi u svom stilu, a sada je na prozivke odgovorila i Stefanova sadašnja devojka, misica Jovana Ljubisavljević.

Iva je prethodno komentarisala Stefanovu odluku da ponovo uđe u Zadrugu iako je u emotivnoj vezi sa Jovanom, i došla do zaključka da u njihovom odnosu nešto "ne štima". Takođe, izjavila je i da ga više "nema nigde".

"Simpatično. Da li ga ima na mapi ili ga nema, primećuje samo onaj ko ga traži. Iskrenost se ceni, ali smatram sa svako treba da živi svoj život i gleda svoja posla pogotovo pored tako, kako sama kaže, prebukiranog života kao što je Ivin. Žao mi je što je pojedinima čudno normalno i nenametljivo ponašanje zauzetog i vernog muškarca, a propagiranje bluda i razvrata se ceni. Stefan zna prave vrednosti, te ništa ne radi niti će raditi zbog kadra. Ja sam ponosna na njega. A za dušebrižnike koji sumnjaju u to da li sve cveta zbog njegovog ulaska bez mene, moram da vas razočaram, cveta i sve je u najboljem redu", poručila je Jovana Ivi.

Pre toga, Iva je ovako pričala za Stefana i navukla bes njegovih najbližih.

"Lepo sam ja i ranije pričala da njemu treba devojka za koju će da se zakači i šlepa. Tako je bilo sa mnom, potom s misicom Jovanom, a sad mu je potrebna neka nova. Koliko znam, Stefanu i Jovani cvetala je veza, a šta se u međuvremenu desilo, to ne znam. Zar nikome nije čudno što je u rijaliti ušao bez nje? Tu mora da nešto ne štima. On se za svaku devojku baš veže, tako da sam odmah znala da tu nešto ne ide kako treba. Mislim da on nije srećan u toj vezi, da je ušao u rijaliti jer napolju ima probleme", rekla je Grgurićeva za "Srpski Telegraf".