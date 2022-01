VODITELJKA OKUPILA BAROVCE, ONI U STRAHU: Ovu odluku niko nije očekivao, Damir i Ksenija u šoku (FOTO)

Gledaoci su odlučili koga će staviti na muke.

Publika je kao i svake nedelje dobila zadatak da odluči o tome koja dva takmičara će se naći na ovonedeljnom izazovu. Ovog puta na muke se stavlja jedan muškarac i jedna žena koji će na 24 sata zameniti uloge.

Voditeljka Jelena Nikolić okupila je takmičare u stanu i otkrila im da ih čeka potpuni haos, a onda su se na televiziji pojavili izabrani, a u stanu je nastao gromoglasan smeh.

Damir i Ksenija ove nedelje izabrani su da zamene uloge!

"Ne baš ne volim ovo, ali ovo će mi biti baš strašno. Ali ću gledati da ništa ne radim, pušim cigaru, pijem kafu, ne nosim masku dok me ne opomenu, milina", govorio je Damir koji ne može da zamisli sebe u ulozi žene.

Ksenija je takođe zaprepašćena ovim izazovom.

"Ne znam kako ću glumiti Damira, ja ne volim da vežem kosu ali eto vezaću i nosiću ove njegove fejk dredove. Ne volim majice koje on oblači ali obući ću. Ne volim njegovo ponašanje i to kako se on dere ali potrudiću se, moram ispuniti zadatak da vidim kakvu ću nagradu dobiti", rekla je ona.

Videćemo kako će se snaći u novim ulogama, a evo kako su reagovali u trenucima kada im je saopštena odluka:

