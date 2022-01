DEJAN PRIZNAO SVE O ŽIVOTU U BOSNI: Spomenuo i kuću koju je gradio sa Dalilom pa otkrio dalje planove! Slomljen potpuno

Dejan Dragojević iznio je detalje o životu u Bosni, ali i razlog zbog čega je sam sebe povrijedio pred kamerama rijalitija Zadruga.

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić dugo su razgovarali u pušionici. On je započeo temu o njenim poslovima prije Zadruge i etiketi koju nosi već duže vrijeme, a ona je odmah prebacila temu i počela njega da rešeta pitanjima o situaciji sa Dalilom.

Ona ga je pitala zbog čega je napravio incident i sam sebi razbio glavu, ali pomenula i Dalilu i Filipa, i da li je to jedan od razloga zbog kojih je pobjesnio.

"Ne, meni bilo top, i kada je vidjela da sam ja dobro, ona krenula da me napada. Ona je davala non stop povoda, sreća pa sam ja to znao. Ja sam to od bijesa uradio. Udario me adrenalin", pričao je Dejan.

"Je li te boljelo to", pitala je Aleks.

"Nije tada, jao kako sam nervozan, samo da se riješim svega", rekao je Dejan.

Međutim, Aleksandru je zanimalo još i to kako su njih dvoje živjeli u Bosni, prije rijalitija.

"Između Bijeljine i Zvornika smo živjeli, tamo je lijepo, gotiva. J**o i kuću i sve, treba da završimo ogradu, kakva ograda druže, meni se mozak raspada... I dalje sam u šoku ali sam i svjestan, iz svega toga ona hoće mene da napravi negativnim", govorio je Dejan, a evo kako izgleda kuća u kojoj su živeli Dejan i Dalila: