REKLA DA MRZI BEOGRAD, SAD SE PREDOMISLILA?! Starleta RAZBIJESNILA javnost postom o DEBILČINAMA, pa objavila selfi!

Od "Mrzim Beograd, jer on mrzi mene" do "Moj Beograde" za samo dva mjeseca

Izvor: Instagram/official_nina_prlja

Nekadašnja učesnica rijalitija Parovi i voditeljka Nina Prlja razbijesnila je objavom na Instagramu na kojoj je, pozirajući u restoranu u Dubaiju napisala da "mrzi Beograd".

Rođena Beograđanka koja je dospela u žižu javnosti nakon hapšenja zbog navodnog krijumčarenja narkotika u Emirate, o čemu je pričala u Parovima, u podugačkom Instagram postu je objasnila i zašto mrzi prijestonicu Srbije.

Sada se na Instagramu pohvalila slikama iz Beograda, prvo iz jednog frizerskog salona u kojem je uradila nadogradnju, a potom i prijestoničkog restorana u koji je otišla na ručak s prijateljicom.

"Moj Beograd", napisala je Nina pored posta, samo dva mjeseca pošto je "napljuvala" rodni grad.

"Dok sam gledala kroz prozor aviona odlazeći iz grada kojeg mrzim, pokušavala sam da se sjetim lepih trenutaka odatle ...

Ali nema. Mrzim ga, jer i on mene mrzi. Beograd ...

Odlazim da sredim misli i da dobijem odgovore na pitanja koja me muče . Zašto ja gubim vrijeme na neke debilčine , nikad mi neće biti jasno ... Dok nisam ukapirala da sam i ja debil. Takve i privlačim . To je istina koju sebi teško priznajem. Ali priznajem.

I to je pomak", napisala je Nina u novembru prošle godine.

