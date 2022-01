"TROŠIO SAM NA KU*VE, A NE NA NJU": Zola plače za Miljanom dok ona nosi burmu drugog dečka - "Ubija me, nedostaje mi"

Lazar Čolić Zola prisjetio se Miljane Kulić i kroz suze otkrio detalje koje javnost nije mogla da vidi.

Izvor: Printskrin, Youtube/Zadruga Official

Lazar Čolić Zola i Marko Osmakčić osamili su se u dvorištu, a onda je Zola progovorio o Miljani Kulić koja je diskvalifikovana zbog nasilja nad njim, pa je pustio i suze.

"Ja te tek sad počinjem kapirati i krivo mi je što sam ti to pričao ranije", rekao mu je Marko.

"Ubija me još više kad kažu da nemam od kad sam sa njom...Ne možeš to tako gledati je**ga. Imam osjećaj da nikada neću naći osobu kao nju, kao što me je ona voljela. Bolesna je, ne mogu biti sa njom. Taj odnos nema budućnost", rekao je Zola, pa je zaplakao.

On je zatim otkrio da je prilikom Miljaninog napada mogao da izgubi život. Kako kaže, on smatra da je ona išla na to da ga ubije ali i dalje misli na nju, i sada tek shvata gdje je pogriješio.

"Svega je bilo, ja nisam bio u finansijskoj situaciji kao što je ona bila...Imala je ona uvijek više od mene, a ja da sam imao trošio bih više na nju. Trošio sam na ku**e, a ne na nju", govorio je Zola, a onda nastavio da kuka da mu Kulićeva nedostaje.

"Mene ovdje sve podsjeća na nju i ove cigare i ovaj prostor i sve. Svjestan sam ja da ona nije dobro, ali ne možeš protiv toga. Koliko god sam mislio da mogu da se vežem ponovo, ne mogu je**ga. Nisam možda trebao ovako postupiti. Meni posle tog se**a dođe da kažem, izađi bre iz kreveta. Pričala mi je da kad izađemo, da je ona totalno drugačija", pričao je Zola kroz suze.

Podsjetimo, Miljana Kulić je na Badnji dan otkrila da se udala, a njena majka Marija malo prije toga priznala je da Kulićeva ima momka i da je cijela porodica oduševljena njenim izborom, a evo kako izgleda njen novi izabranik: