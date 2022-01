"OK JE PITI VINO IZ JEDNE ČAŠE! ŽIVIŠ": Supruga pokojnog Glogovca objavila reči koje kidaju dušu! Njena bol ne jenjava

Milica Glogovac, supruga pokojnoj glumca retko govori o svojoj boli ali ovim rečima je sve objasnila.

Izvor: K1 Televizija/Printscreen/MONDO/Petar Stojanović

Milica Glogovac, supruga pokojnog glumca Nebojše Glogovac objavila je na društvenim mrežama pesmu koja potpuno oslikava njena osećanja. Ona se od gubitka supruga suočava sa brojnim bitkama, o čemu ne govori u javnosti.

Milica je na društvenim mrežama objavila pesmu sa nazivom "Depraznična", i na taj način otkrila javnosti kroz šta prolazi od kako joj je suprug preminuo.

"Hvala ti, hej… Što razmagnetišeš krevet svakog jutra, uprkos. I razgrneš zavese, da mrak udje, i izadje. Hvala ti što ne popi*diš baš svaki put kad te rasturi sve već u osam i petnaest ujutru. Čestitam ti što se nisi raspala na stotine hiljada milijardi komadića u kosmos, u ništa, u sve. Hvala ti i što se ne smeješ uvek, što razumeš par decenija kasnije da to ne može, i ne mora. Ok je piti vino iz jedne čaše, šta sad, nema drame. Mislim da je baš dobro što zagrliš sebe ponekad, to je ipak tvoje telo. Za divljenje je videti kako melješ taj dan sekutićima, na sitno i progutaš, kao ništa, na suvo, bez vode. Ženo, kako samo staloženo posmatraš dok ti krvari cvekla po rukama! Carica si što prebiraš po svom skoro ničemu da pojiš i hraniš Njeno lepo. Ipak loviš onu radost tamo, je l da? Hej, pogledaj! Lepa si! Slušaj…pa ti govoriš! Pa ti pevaš! O kako voliš da plešeš, seti se molim te! Hejde curo! Bravo! To! Drži se za žišku, ma neka peče! Mrdaš, dišeš! Pa ti i dalje želiš! Vidi, hej… Živiš", napisala je Milica i uz to objavila svoju crno-belu fotografiju.

Iako u javnosti ne voli da iznosi detalje iz privatnog života i bol kroz koju prolazi, Milica je ovom poezijom jasno stavila do znanja da je njena borba velika i da joj suprug mnogo nedostaje.

Podsetimo, Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine u Kliničkom centru Srbije, posle kratke i teške bolesti, u 49. godini.

Vidi opis "OK JE PITI VINO IZ JEDNE ČAŠE! ŽIVIŠ": Supruga pokojnog Glogovca objavila reči koje kidaju dušu! Njena bol ne jenjava Nebojša Glogovac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO,Petar Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Petar Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

(