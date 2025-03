Zvijezdu "Čuvara plaže" žena proganjala 13 godina: Morala da pobjegne iz zemlje i plati da je se riješi

Aleksandra Paul i njezin suprug morali su da se presele u drugu državu zbog nepoznate žene koja je proganjala glumicu, ali ih je ona ubrzo pronašla!

Glumica Aleksandra Paul, najpoznatija po ulozi u seriji "Čuvari plaže", progovorila je o svojoj progoniteljki koja je 13 godina pratila svaki njen korak i, kako kaže, pretvorila joj život u noćnu moru.

Svoju priču je podijelila za "The Ankler", te otkrila da je riječ bila o opsjednutoj obožavateljki koja je bila 20 godina mlađa od nje.

Paul je rekla da je sve započelo 2011. godine kad su nepoznata žena i njen brat pozvonili na vrata njenog doma u Pacific Palisadesu. Žena ju je zamolila da dječak ode u kupatilo, jer su živeli tri sata dalje od nje, kako je tvrdila.

"Uvijek sam bila osoba koja želi udovoljiti drugima, tako da sam ih pozvala unutra. Kratko sam razgovarala s njom i upoznala sam je sa svojim suprugom Ijanom, dok je dječak bio u kupatilu", prisetila se.

Glumica nije primijetila ništa čudno tokom njihovog prvog susreta, ali se situacija ubrzo pretvorila u zastrašujuće iskustvo. Žena joj je tada ostavila poruku na vratima, još jednu poruku uz koju je ostavila i čokolade, te treću poruku u kojoj ju je zamolila da se dječak vrati u njihov dom i pokloni joj crtež. Aleksandrin suprug Ijan Murej je nazvao ženu, i zamolio je da ih ostavi na miru, a ona ga je poslušala. Međutim, to nije trajalo dugo.

Devet mjeseci kasnije, nepoznata žena je pronašla dom u blizini glumičinog, te ga i iznajmila. Paul je rekla da je situacija eskalirala tako što su se, ispočetka, slučajno srele nekoliko puta - u teretani, na bazenu... Situacija je postala jeziva nakon što je glumica primijetila da žena dolazi u teretanu u isto vrijeme kad i ona, te da bira sprave koje su bile blizu nje.

"Upozorila sam upravu u teretani, ali nisu mogli ništa da urade. Onda sam napustila tu teretanu, jer nisu mogli legalno da traže od nje da ode", ispričala je. Nakon što se ispisala iz teretane stvari su dobile mračni preokret.

Aleksandra je morala da traži zabranu prilaska protiv žene, nakon što ju je satjerala u ćošak garaže i pokušala da je fizički spriječi da ode. Međutim, žena je zabranu prilaska prekršila čak 29 puta.

"Kako je vrijeme prolazilo, njeno ponašanje prema meni je variralo od neprijatnog obožavanja do mržnje prema mom suprugu, preko uvjeravanja da me treba spasiti od njega, do ljutnje jer je oboje ignorišemo, pa sve do insistiranja da sam zaljubljena u nju", ispričala je.

Progoniteljka je optužila glumicu da je antisemit i kriminalka, a slala je i uznemirujuća pisma njenoj porodici. Jednom prilikom je poslala pismo glumičinoj majki dugo devet stranica, u kojem je tvrdila da je ona "tajna ljubavnica" njene ćerke, te da je treba spasiti od njenog "nasilnog supruga koji je vara".

Nakon nekoliko godina zastrašujućih iskustava, policajci su napokon uhapsili ženu i deportovali je u Njemačku, s obzirom na to da je u SAD-u živela ilegalno. To što je živjela hiljadama kilometara daleko, nije je spriječilo da nastavi da uznemirava Paul i Mureja. Žena je tužila glumicu jer je, kako je tvrdila, pokušala "da je izbaci na ulicu i ubije je", što se nije zapravo dogodilo.

Žena se vratila u SAD nakon dvije godine, a onda se situacija pogoršala. Krenula je da iznosi užasne optužbe protiv Mureja na njegovim društvenim mrežama, uključujući i one da je pedofil. "Ijane, ti si takav kreten bez morala i vrijednosti, zloban i osvetoljubiv. Teško mi je zamisliti šta si sve napravio svojoj supruzi i porodici. Mora da je iscrpljujuće biti ti, pogotovo jer sve vrijeme pokušavaš natjerati ljude da vjeruju da si nešto što nisi", napisala mu je jednom prilikom.

Kratko nakon ove izjave, par je primijetio da ih žena posmatra iz kombija koji je parkirala ispred njihove kuće. Murej je otišao da fotografiše njenu registracijsku oznaku, nakon čega je ona, kako tvrdi glumica, krenula vozilom na njega. "Odbio se o haubu, sletio je na pločnik, bio je izgreban i u modricama dok je ona odlazila", rekla je.

Aleksandra i Ijan su, nakon 11 godina uznemiravanja, odlučili da se u tajnosti presele u drugu državu u SAD-u te su napravili "posebne nove lične karte". Iznajmili su i novi dom, ali pod drugim imenom. Međutim, za šest nedjelja ih je žena pronašla i ponovno počela iznositi teške optužbe putem letaka koje je lijepila u njihovom komšiluku. Tada se u slučaj uključio FBI jer je prešla državnu granicu, a uhapsili su je devet mjeseci nakon što ih je pronašla.

Nakon što je žena provela pet mjeseci u zatvoru, kancelarija tužitelja Los Anđelesa obavijestio je par da joj je dijagnostikovan rak dojke. Pitali su ih da li je u redu da provede svoje "posljednje dane kod kuće", a par se složio. Žena je preminula 29. jula 2024, u 41. godini.

"Nikada neću znati zašto me odabrala. Još uvijek prolazim kroz osećaj krivice zbog svoje pristojnosti prema njoj u početku, što je vjerovatno pojačalo njenu zabludu da sam zainteresovana za nju. Stres koji je Ijan proživio i šteta nanesena njegovoj karijeri zbog uznemiravanja, zbog mene - još uvijek me proganja", ispričala je Aleksandra.

