BILA BIH SREĆNA DA ĆERKI KAŽEM: OVO JE ULICA S IMENOM TVOG TATE - Supruga Nebojše Glogovca ponosna na prezime koje nosi

Milica Glogovac kaže da je prezime koje nosi i odgovornost i ljubav.

Izvor: K1 printscreen

Supruga pokojnog Nebojše Glogovca, Milica, veoma je ponosna na prezime koje nosi, kao i na svoju ćerku Sunčicu koju je dobila s neprežaljenim glumcem, ali i na to što je pokrenuta inicijativa da ulica na Dorćolu dobije Nebojšino ime.

"Jako sam ponosna na prezime koje nosim. Ono je i odgovornost i ljubav. Ja sam inače Crnogorka, rođena na Cetinju, i to uvek s ponosom ističem, a ovde se kamufliram naglaskom. U Beograd sam došla da bih studirala, kao što mi iz tih krajeva volimo", našalila se Milica Glogovac u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

Što se tiče inicijative Jugoslovenskog dramskog pozorišta da ulica na Dorćolu nosi ime Nebojše Glogovca, Milica je uverena da će se to i dogoditi.

"Inicijativa Jugoslovenskog dramskog pozorišta bila je da Nebojša dobije ulicu i uputili su je Gradu. Mislim da je sada u toku neka birokratska procedura, nisam upućena, ali sigurna sam da će se to dogoditi, jer verujem da bi to ljudi voleli. Ja volim da odvajam njegov lik i delo od onoga što smo bili mi, ali naravno da bih bila srećna da ćerki kažem: 'Ovo je ulica koja nosi ime tvog tate'. To bi bilo lepo. On to zaslužuje i sigurna sam da svi mislimo da mu to i pripada. Treba da odnegujemo bolje i trajnije vrednosti. On je heroj i legenda, važan primer mladim ljudima. Bio je to i ostao. Verujem da dobra dela žive", iskrena je bila Milica.

Milica Glogovac

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Otkrila je da od filmova u kojima je glumio Nebojša najviše voli legedarne "Munje" i "Kengura", a od pozorišnih predstava "Hamleta".

"Hadersfild je uloga potpuno drugačija od njega, ali toj ulozi se diviš. To je bila jedna od njegovih omiljenih uloga", poručila je Milica i otkrila da joj je posle Nebojše ostalo puno toga vrednog, a jedna od tih stvari je i prijateljstvo sa Brankom Katić.

"Branka Katić mi je vrlo draga i bliska prijateljica", rekla je Milica.

Vidi opis BILA BIH SREĆNA DA ĆERKI KAŽEM: OVO JE ULICA S IMENOM TVOG TATE - Supruga Nebojše Glogovca ponosna na prezime koje nosi Nebojša Glogovac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO,Petar Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Petar Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. u 49. godini na pulmologiji Kliničkog centra Srbije, gde je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja usled karcinoma pluća primljen samo dva dana ranije.