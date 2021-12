ŠOKANTNI DETALJI VEZE MAJE I CARA: Zadrugari otkrili ono što publika ne može da vidi! Nije sve kao što izgleda

Maja Marinković i Filip Car imaju vrlo čudan odnos, ali cimeri su ih razotkrili.

Odnos Maje Marinković i Filipa Cara jednom rečju je šokantan! Prvo se svađaju, gađaju, tuku, grebu i to do krvi, a onda legnu u krevet i imaju seksualne odnose kao da se ništa nije dogodilo. Tako iz dana u dan. Međutim, jedan od ukućana odlučio je da progovori i otkrije zašto oni ne mogu da prekinu svoju vezu.

"Ma ljudi, Car se plaši Maje, on ne može da se otkači od nje", rekao je Marko Đedović.

Na njegove riječi nadovezala se Milica koja je iznijela detalje koje ona zna.

"On je njoj govorio kako ne mogu da budu zajedno dok se ona ne promijeni", dodala je Milica.

"Daj bre, pa spava sa njom jutros, on se plaši nje", iznio je svoju teoriju Đedović, a onda dodao:

"I ona i Dejan su mi odvratni, ona bije čovjeka, a on je psihički onako. Nisu oni normalni. Pitam ja Maju da li je u redu da se tako ponaša, a ona kaže: "Pa nije". Nije ona luda, ali ona manipuliše sa njim. Ona njega tera da je je*e, a on to i radi da bi bio mir", dodao je Marko.

