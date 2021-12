Milica Radovanović bila je učesnica Bara na Kurir televiziji koja je prva dobila otkaz, jer je imala najmanje glasiva te je napustila rijaliti.

Izvor: Kurir TV printscreen

Nominovane učesnice bile su Milica Radovanović i Sofija Una Minić, a ovu trku izgubila je Milica koja je otkrila dosta toga o takmičarima.

"Očekivala sam da ću ostati duže, ali presudila je odluka pojedinih takmičara. Luka, Davor i Sven su takmičari koji mi nisu prijali. Zorana je pogriješila što mi je dala minus. Izvinjavala mi se. Nisam ni sa kim imala razmirice, ali ni neku komunikaciju. Nije presudilo to kako je i koliko radio ko", rekla je Milica Radovanović i otkrila ko je po njoj najveći neradnik u Baru:

"Damir je najveći neradnik, ali on je ušao sa tim stavom. Ali on zna, barmen je i zna kako se radi posao. Mislim da će on i biti gazda ove nedelje".

Kada se govori o tome ko bi mogao da pobijedi, Milica ima dva favorita - Maju i Marka.

"Maja bi mogla da dogura daleko, kao i Marko. On je dobra duša, mislim da to svi vide. U Baru ima klanova. Ja sam bila u drugom klanu i izbačena sam", rekla je Milica za Jutarnji program televizije Kurir.

Vidi opis NAJVEĆI JE NERADNIK, ALI ZNA POSAO! Prva je dobila otkaz u Baru, a sada je otkrila sve o KLANOVIMA u rijalitiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 8 8 / 8

Takođe, Milica Radovanović ističe da je najbitnije za pobjedu međusobno druženje takmičara.

"Mislim da sledeći ispada Damir. Nije ni u jednom klanu. Ne igra njihove dječije igrice. On je bio sa mnom u nominacijama, jedan glas je presudio. Mada, neki ljudi žele da on bude šef", rekla je Milica Radovanović.

Pratite Bar i na društvenim mrežama - Instagram, Facebook i YouTube!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 25 u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori, kao i na aplikaciji Arena Cloud. Na sajtu kurir.rs dostupan je live stream, kao i gledanje epizoda nakon emitovanja.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zarađenog i žive - da plate komunalije, stan i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 eura, takmičari će morati da postave Bar na noge, jer je to potpuno novo mjesto u centru Beograda. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposjećeniji kafić u gradu.