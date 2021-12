BAR OTVORIO VRATA ZA POSJETIOCE! Menadžer Nenad otkrio - "Ljudi već dovode djecu da se upoznaju sa takmičarima" (VIDEO)

Bar u Beogradu koji vode učesnici istoimenog rijalitija, od danas otvoren za sve!

Rijaliti Bar u kojem smo imali prilike da vidimo iskusne barmene i početnike kako se snalaze u poslu, ali i jednu diskvalifikaciju, osvojio je javnost brzinom munje.

Sada su vrata Bara u kojem rade takmičari otvoreni za javnost.

"Vrata su otvorena svakog dana od 9 časova do ponoći, petkom i subotom do 1 posle ponoći, a nedeljom od 9 do ponoći. Gosti moraju da ponesu sa sobom kovid propusnice i to ne samo posle 20 časova. Drugo je da ponesu dobro raspoloženje", rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije menadžer Bara Nenad Mirković.

Mirković je naglasio da su komentari super i da je gledanost dobra.

"Vidim da publika već ima svoje favorite. Bar je otvoren! Već smo imali posjetioce, a roditelji su dovodili i djecu da se upoznaju sa takmičarima. Dođite i družite se sa nama".

Radno vrijeme Bara je svakog radnog dana od 9 ujutru do ponoći, dok je vikendom produženo za jedan sat, tačnije do jedan ujutru.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zarađenog i žive - da plate komunalije, stan i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 eura, takmičari će morati da postave Bar na noge, jer je to potpuno novo mjesto u centru Beograda. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposjećeniji kafić u gradu.