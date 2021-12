SPREMAN DA SE VRATI NA "MESTO ZLOČINA": Nenad progovorio o ulasku u Zadrugu, spomenuo i EMOCIJE prema Tari

Nenad Aleksić Ša kaže da je "resetovan" i nikad spremniji.

Izvor: YouTube/Ami G Show/ATA Images /Antonio Ahel

Bivši momci i devojke aktuelnih učesnika ulaze u Zadrugu da naprave haos, pa je sinoć u Belu kuću ušla i Aleksandra Nikolić, bivša devojka Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša, a sve više se priča i o ulasku Nenada Aleksića Ša.

U Zadruzi 5 je njegova bivša devojka Tara Simov, s kojom je preživeo pravu dramu zbog turbulentnog odnosa kakav su imali, a reper sada kaže da se ne plaši suočavanja s bilo kime.

"Vidim da mnogi imaju ogroman strah od mene, i treba da imaju, ako budem ušao, znaćeš o kome pričam, ne pričam konkretno o Tari, ja volim da se suočim oči u oči sa svima, lako je pljuvati dok su sa one strane. Mislim da me se plaše, ne priželjkuju moj ulazak, ali možda me baš time priželjkuju. Nikad se ne zna, voleo bih da se suočim sa mnogima, da li napolju ili u Zadruzi, videćemo, ali nema tu mnogo šmekera!", rekao je Nenad.

Kao što je poznato, u prošloj sezoni je sa Tarom prevario suprugu Ivanu, od koje se zatim razveo. Iako je to bila velika ljubav, ali se ispostavilo ne i prava, misli da mu se emocije prema Tari ne bi vratile ukoliko bi ušao u Belu kuću.

"Ne plašim se, ja sam prespreman i psihički, i fizički, ovakav nisam bio pre deset godina. Resetovao sam se što se tiče toga, mislim da se ne bi vratile emocije, ali opet, ja kažem nešto, pa demantujem sebe, ali nikad ne reci nikad", izjavio je Nenad Aleksić Ša.

Tari je u Zadruzi već jedan bivši dečko, Matija, a da li će uskoro stići i drugi, videćemo.