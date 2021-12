BIVŠA ŽENA MI JE SVE UZELA, NE ZNAM KAKO MIRNO SPAVA! Ša progovorio o Ivani i otkrio zašto ga ne gledamo u Zadruzi 5

Nenad Aleksić Ša progovorio je o bivšoj supruzi Ivani, ali i otkrio zašto nije ušao u Zadrugu 5.

Izvor: Intstagram/_ivv_/nenadaleksicsha

Reper Nenad Aleksić Ša razveo se u četvrtoj sezoni Zadruge od Ivane Aleksić nakon što ju je prevario sa Tarom Simov.

On je sada otkrio zašto ga ne gledamo u Zadruzi 5, ali i progovorio o bivšoj supruzi i tome koliko ga je razočarala.

"Nisam dobio poziv, odmah da kažem, nisam dobio poziv za ulazak u rijaliti, kada bih dobio poziv vjerovatno da bih ušao", rekao je Ša, pa progovorio o djevojci koja se zove Tara, a mediji su preneli da je to njegova nova djevojka.

"Ne, to mi nije djevojka, mi smo sjedjeli i bukvalno se samo slikali. To su novine prenijele tako, ali stvarno mi to nije djevojka, to mi je drugarica. Bukvalno sa kojom god djevojkom da se uslikam, novine prenesu da smo zajedno u vezi. Rekao sam, onog trenutka kada budem imao djevojku ja ću javno reći da mi je djevojka, tako da trenutno nemam djevojku, sva moja ljubav je usmjerena ka April i Tara ne treba uopšte da brine da li je ona na sigurnom, vratiću joj kucu, naravno, čim bude izašla iz rijalitija", rekao je reper, a onda otkrio u kakvoj je odnosu sa bivšom suprugom Ivanom.

"Taj brak je bio gotov! Mi smo mnogo prije rijalitija govorili o razvodu. Ja sam pogrešio što sam u rijalitiju svoj brak predstavio kao bajku i da je sve super. To je moja greška, ja sam idealizovao sve to i onda su me ljudi osudili baš zbog toga", istakao je on i otkrio na koji način ga je Ivana razočarala:

"Razočarala me je na svaki način, u svakom smislu. Jeste da je to što sam uradio ružno, ali ono što je ona meni uradila nije okej, to zna i moja porodica, jer sam se ja borio za sve to u životu, a težak život sam imao i ona zna kakav je bio moj život i onda je uradila to što je uradila, to nije ispravno. Ja ne bih mogao mirno da spavam da uzmem nekome nešto što mi ne pripada. Ja ne bih mirno spavao, a da li ona mirno spava, to ne znam".

Ša je nedavno sve šokirao kada se ofarbao u roze!