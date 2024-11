"Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna i poštovana.Budimo solidarno, glasni. Budimo promjena."

U Podgorici, ispred zgrade Vlade održan je protest u susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Okupljeni nose transparente sa porukama - ,,Ni jedna mrtva više", ,,Dokle mislite opravdavati zastidne odluke institucija i zašto ne podnesete ostavke"...

"Za pet godina ubijeno je 17 žena", rekla je Aleksandra Labović iz NVO Sistem, a prenosi Pobjeda.

Ona kaže da je vrijeme da ovo postane prioritet političarima.

"Treba da uvedete red u pravni haos ove države, da temu femicida stavite na dnevni red. Želimo reakciju danas. Vaša je odgovornost svaki oduzeti život. Nećemo stat i", rekla je ona.

Neda Radović je poručila da svaka treća žena doživi neki oblik nasilja.

"Nasilje nije privatna stvar. Nasilje je problem svih nas", rekla je Radović.

Ona kaže da traže da femicid treba zakonom da bude propisano kao krivično djelo.

U zatvorima traže da se obezbijedi veći broj psihijatara i psihologa.

"Nećemo stati dok svaka žena ne bude sigurna i poštovana.Budimo solidarno, glasni. Budimo promjena", poručila je.

Maja Gardašević kaže da zna za primjer da žena nije prijavila slučaj nasilja, jer nije vjerovala institucijama, kako piše Pobjeda.

"Nemaju povjerenja, jer su vam odluke skandalozne. Koliko žrtava treba da se desi da biste se probudili. Alarmantni su podaci o broju femicida i suicida", rekla je Gardašević.

Da podsjetimo, iz NVO Sistem je saopšteno da je o položaju žena u crnogorskom društvu suvišno trošiti riječi.

Monstruozni podaci, niske i neujednačene kazne i neadekvatno i neblagovremeno reagovanje institucija. O položaju žena u crnogorskom društvu suvišno je trošiti riječi. U posljednjih pet godina u Crnoj Gori je ubijeno 17 žena, a G.M. je četvrta žrtva ove godine. U većini slučajeva je riječ o femicidu, koji kao posebno krivično djelo ne prepoznaje crnogorsko zakonodavstvo", saopšteno je iz NVO Sistem.

Ovo znači da su ubistva suštinski povezana sa činjenicom da su žrtve žene. Nasilje nad ženama ostaje dubok i sveprisutan problem koji pogađa milione žena širom svijeta, ali u Crnoj Gori, koja je mala država, ovi podaci su više nego monstruozni, kako prenosi Pobjeda.

"A zašto je tako? NVO Sistem je na to više puta ukazivala – za ovakve zločine kazne su neujednačene – od 12 do 40 godina zatvora – i, nažalost, evidentno je da idu u korist ubicama, iako je većina tih ubistava izvršena na svirep način i iz niskih pobuda, što je najteže krivično djelo, pogotovo ako se ima u vidu da je žrtva žena. To bi trebalo da bude otežavajuća okolnost, naročito ako je ubica muškarac, ali u Crnoj Gori to nije slučaj. Griješimo kao društvo i griješi cjelokupan sistem. Zažmurimo onda kada bi trebalo da nam oči budu širom otvorene", ističu u NVO Sistem.

Dodaju da je činjenica da dugotrajno zlostavljanje često prethodi ubistvu, koje je možda moglo biti spriječeno da su institucije adekvatno i na vrijeme reagovale, piše Pobjeda.

"Rješavanje ovog problema zahtijeva zajednički napor svih društvenih aktera – vlade, institucija i zajednice kako bi se implementirale politike koje štite prava žena, a ne mizoginiju i olakšice za ubistvo", zaključuje se u saopštenju.