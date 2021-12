"VIDIM JA SANJA, NIJE TO VIŠE TO"! Voditeljka rekla da su joj se SMANJILE GRUDI, pa priznala da vodi emisiju bez brusa!

Urnebesno zapažanje voditeljke i komentari gostiju!

Izvor: pink tv / screenshot

Sanja Marinković ugostila je u svojoj emisiji Dušana Kaličanina, Radu Manojlović. Ognjena Amidžića i Rušku Jakić, a tom prilikom nasmejala je sve u studiju.

Sanja je istakla da su joj se grudi smanjile i da je drugačije izgledala na početku karijere.

"Imam snimke sa početka moje karijere i tada sam imala veće grudi", reklaje Sanja.

"Vidim ja, to nije to", nasmejao se Ognjen Amidžić u emisiji "Magazin In".

Ruška Jakić joj je objasnila da je to zbog nedostatka seksa, a glumac Dušan Kaličanin je dodao: "Ispod tog smernog kostima…" "Nemam ništa", dodala je Sanja!