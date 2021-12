GEJ BAROVAC O SEKSU PRED KAMERAMA! Slobodan otkrio da li bi PREVARIO momka u rijalitiju i zašto nemaju zajedničke slike!

Jedan od učesnika rijalitija Bar na Kurir televiziji je Slobodan Romić koji nije krio svoju seksualnu orjentaciju, te je na samom početku istakao da je gej.

Izvor: Kurir televizija

Slobodan je iskreno progovorio o tome kako se snašao u Baru, ko ga je razočarao, da li je imao probleme zbog toga što voli muškarce, te da li bi pred kamerama prevario momka Mihaela Žganecva.

"Ovdje je turbulentno od samog početka, ali sam dobro za sada. Očekivao sam da će biti svega i svačega, ali ne baš toliko. Za mene ovo nije rijaliti, ovo je posao", rekao je Slobodan u intervju za "Kurir" i otkrio šta ga najviše nervira:

"Nerazumevanje pojedinih učesnika gdje smo i zbog čega smo mi došli ovdje. Rana atmosfera ne postoji. Nadam se da će se to promijeniti, počeli smo polako da sarađujemo".

On je istakao da ga ne nervira što ga pojedinci nazivaju "deda", te otkrio da li je doživio neprijatnost od ostalih učesnika s obzirom da se deklarisao kao gej.

"Nisam, nije bilo nikakvih dobacivanja na taj račun. Imam ja dugačku istoriju svoje seksualnosti, koja nije bila glatka i stvari koje su mi se ranije dešavale bile su mnogo gore", rekao je Slobodan, a na pitanje da li bi prevario momka pred kamerama odgovorio je:

"Ja nisam došao ovdje da bih varao nekoga, a porno glumac nisam da bih to radio pred kamerama. Da li bih mogao da se zaljubim ovdje? Ne znam. To mi nikad nije bio plan. Čak mi je i partner rekao da ako nađem nekog ovdje da je to super i da će me gledati. Mi nemamo takav odnos. Ja se kad nekog volim u potpunosti predajem i nemam neku želju i porive za drugim".

Mnogi su primijetili i da na Slobodanovom Instagramu nema zajedničkih slika sa njegovim momkom, a on je objasnio zašto:

"Mi smo vrlo mladi kao par, od oktobra smo zajedno. Nisam čovjek koji voli pretjerano da se eksponira, a nije ni on. Upoznao sam nekoga ko je najsličniji meni po prvi put u životu. Pomislio sam i ja to, došao sam ovdje a nemamo zajedničkih slika, osim jednog videa".

Izvor: Kurir TV printscreen

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zarađenog i žive - da plate komunalije, stan i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 eura, takmičari će morati da postave Bar na noge, jer je to potpuno novo mjesto u centru Beograda. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposjećeniji kafić u gradu.