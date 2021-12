VODITELJKA PINKA DOŽIVJELA VELIKU TRAGEDIJU: Tužna vijest je probudila iz sna, a kolega joj potvrdio - NIJE PREŽIVIO 

Prije dvije godine izgubila je voljenu osobu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Nacionalnog dnevnika na televiziji Pink je pre nešto više od dve godine preživela težak period, kada je poginuo pilot Vladimir Bulat s kojim je ranije bila u emotivnoj vezi. Majka joj je javila tragične vesti, a njene kolege sa televizije su joj to, nažalost, i potvrdile.

Aleksandra, inače jedno od najpoznatijih lica "ružičaste" televizije, nakon toga je u svojoj ispovesti otkrila da je Vladimir obeležio njen život, ali i živote svih onih koji su ga poznavali.

"Mama je plačući ponavljala 'Bulat, Bulat', tako je zvala Vladu. Prenula me je iz sna, a pošto sam znala koliko je on sjajan pilot nije mi palo na pamet da je nešto moglo da mu se desi. Pozvala sam kolegu Mladena, koji je izveštavao o tom događaju. Uz komentar da je slika loša, rekao je da će mi se javiti. Kada mi je saopštio da pilot, nažalost, nije preživeo, zanemela sam", ispričala je svojevremeno Aleksandra.

S pokojnim pilotom bila je u vezi oko godinu i po dana, a opisala je i kako je izgledao njihov prvi odlazak na aerodrom.

"Voleli smo da gledamo stare filmove, kao što su 'Prohujalo sa vihorom', 'Doručak kod Tifanija'. Samo nam je 'Top Gan' bio draži. Povezivala nas je ljubav prema Ečkoj, odakle je moja baka, a on je tamo odlazio zbog aerodroma. Kada me je prvi put poveo, ostala sam sa njegovim kolegama ispred hangara. Dok je izvodio akrobacije, toliko sam vrištala od straha da su mi se svi smejali. Iako je bilo božanstveno, nisam smela da gledam. Objašnjavao mi je da je najbezbedniji kada je avion na velikoj visini jer, šta god da se desi, ima vremena da reaguje. Kad se spusti nisko, najvažnije je da ga ne izda mašina", rekla je Aleksandra.

Aleksandra Ivanović pre 2 godine doživela tragediju

Izvor: TV Pink / screenshot

Njih dvoje su zajedno leteli avionom "Zlin" u kojem je on i poginuo, a njihova zajednička vožnja joj je najdraža uspomena.

"Sedela sam napred, on je bio iza. Ispred mene su bili komandna tabla i upravljač, Vlada mi je pričao kako treba da se balansira, da avion mora da bude u ravni sa horizontom. Bez najave mi je prepustio komande i sve snimio. To mi je najdraža uspomena", prisetila se u ispovesti nakon nesreće.

Vezu su prekinuli zbog različitih planova, ali nisu uspevali jedno bez drugog, pa se pri susretu desilo suprotno.

"Našli smo se na Zemunskom keju. Dugo smo šetali i razgovarali i kad smo zaključili da je to to, odlučili smo da idemo kućama. Onda je on rekao da je to bezveze, da to mogu kad hoću, ali da prvo nešto pojedemo. Ušli smo u restoran, muzika je došla za naš sto i kada su počele pesme Arsena Dedića, zaboravili smo na raspravu, a kući pošli zajedno, zagrljeni", ispričala je voditeljka.