SLAVNI GLUMAC JE BIO PRVA LJUBAV SEKE SABLIĆ: Bila je ludo zaljubljena u njega, a sa Čkaljom NIJE BIO u dobrim odnosima!

Ovaj glumac je velika ljubav Seke Sablić.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jelisaveta Seka Sablić jedna je od najpoznatijih i najuspešnijih srpskih gumica, a njene brojne i brilijantno odigrane uloge već dugo je održavaju u centru interesovanja, te i danas vredno radi i snima.

Ipak, glumica je svoj privatan život oduvek skrvala od očiju javnosti i retko priča o nečemu što nije vezano za njenu karijeru.

Seka se udala u 34. godini, rodila sina Stefana o čijem ocu nikada nije govorila, a filmski poznavaoci tvrde da je iskusila veliku ljubav i sa kolegom Božidarom Stošićem.

Sa njim je i glumila u prvoj pozorišnoj predstavi u "Bošku Buha". Seka, naravno, o njihovoj ljubavi nikada javno nije govorila, ali filmski poznavaoci tvrde da je to bila prava ljubav.

Nakon što je Božidar Stošić preminuo 2018. godine, u 82. godini, Seka je otvorila dušu i kroz suze ispričala koliko je poštovala Boleta.

"Mnogo mi je žao. On je bio kao glumac i kao čovek jedno vreme veoma prisutan u mom životu. Igrali smo godinama zajedno Filumenu Marturano. Nisam znala da je bolestan", rekla je ona tada.

Božidar Bole Stošić

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Božidar Stošić mnoge je zasmejavao svojim ulogama, ali pred kraj života, kako je Seka tada izjavila, nikome nije rekao da je bolestan. Umro je na današnji dan u 82. godini, a svoj život posvetio je glumi.

U jednom intervjuu Božidar je otkrio da jedino nije igrao u seriji "Bolji život", iako je bio miljenik pisca Siniše Pavića, jer njegov kolega Miodrag Petrović Čkalja nije hteo da snima s njim.

"U 'Boljem životu' me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", otkrio je jednom prilikom.