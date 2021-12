3.000 KANDIDATA, 60 KAMERA I 120 LJUDI KOJI IH PRATE U 500 KVADRATA: Sve što ni vi ni takmičari NE znate o BARU!

Još samo nekoliko dana je ostalo do početka najuzbudljivijeg TV projekta - Bar kreće na Kurir televiziji a ovo su svi detalji!

Rijaliti Bar će pomeriti sve granice kada su u pitanju rijaliti programi na našim prostorima, a do početka najuzbudljivijeg tromesečnog projekta i života pred kamerama onih koji su imali sreće da budu odabrani, a koji će se odvijati u samom centru Beograda, ostalo je svega nekoliko dana.

Ono što smo saznali jeste da će se osam devojaka i osam muškaraca boriti za glavnu nagradu od 30.000 evra, kao i da se za ovaj veliki projekat pripreman oko šest meseci prijavilo više od 3.000 kandidata iz zemalja regiona.



Iz izvora bliskog produkciji doznajemo i da je rijaliti Bar bio pripreman još prošle godine, međutim, zbog pandemije je sve bilo stopirano, pa je kompletan kasting rađen ispočetka.

"Ovo je slično pravljenju još jedne televizije. Angažovana je armija ljudi u samoj produkciji. Veliki je projekat i veliki su zahtevi, zato što je ovo rijaliti koji je drugačiji od bilo kojeg drugog. Svako može da bude deo ovog rijalitija, čovek sa ulice može da uđe i popije kafu! Ti slučajni posetioci se ne bore za nagradu, ali mogu da razgovaraju sa takmičarima, provedu se sa društvom. Takođe, ovo je jedini rijaliti u kojem takmičari nisu odvojeni od celog sveta, već su u centru grada, što je najinteresantnije od svega", rekao nam je izvor blizak produkciji.



Za rijaliti se, očekivano, najviše ljudi prijavilo iz Srbije, ali je interesovanje veliko i iz susednih zemalja, kako za takmičenje tako i prenos rijalitija Bar na njihovim kanalima. Iako Bar ima švedsku licencu i emitovan je već u Sloveniji i Hrvatskoj, u Srbiji će ovo, pak, biti prvi put.



"Imali smo više od 3.000 ljudi koji su se prijavili za sam rijaliti. Dosta njih je bilo iz okruženja, iz Bosne, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, ali, naravno, iz Srbije najviše", rekao nam je izvor, a uspeli smo da saznamo i neke tehničke zanimljivosti.



"Svakodnevno će ih pratiti mnogo snimateljskih ekipa. U samom Baru biće više od 30 kamera koje se kontrolišu iz režije, a toliko je i u stanu. Trenutno je angažovano 100 ljudi, do samog početka će biti angažovani i ostali, i tada bi trebalo da bude između 120 i 150 članova ekipe koji će svakodnevno brinuti da publika Kurir tv dobije najbolji sadržaj. Znate, to je kao jedna mala televizija u televiziji koja je napravljena samo za ovaj projekat."



Takmičarima se drži u tajnosti gotovo sve, a u rijaliti dolaze, kako nam je rečeno, već iskusni ugostitelji.



"Svi su uglavnom iz tog kafanskog posla, ozbiljni igrači. Sa ozbiljnim igračima nema šale, a ambicija je da svi u ovome uživamo i zabavimo se. Prostor takmičari još nisu videli. Sve se krije od njih do prve emisije, kada će kombijem biti dovezeni do lokacije", rekao nam je izvor.



Pred takmičarima je punih 90 dana života i rada pred kamerama, a u tome će moći da im se pridruže svi koji budu želeli da popiju piće u kafiću koji će sigurno postati jedan od najpoznatijih i najposećenijih u Beogradu, i o kojem će se i te kako pričati narednih meseci.

