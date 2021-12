"FALIŠ MI DA MALO BUDEM RAZMAŽENA I LENJA...EH, MAJKA": Pevačica podelila uspomene, njene reči lome i najtvrđa srca

Pevačica se prisetila trenutaka sa prerano preminulom majkom.

Pevačica Saška Janković za kratko vreme izgubila je i oca i majku, nakon borbe sa opakim zdravstvenim problemima. Ona je na rođendan svoje majke Miljane i godišnjicu braka sa njenim ocem napisala vrlo emotivnu poruku.

Saškini roditelji bili su uvađeni lekari, a mama Miljana pevačicina najveća podrška koja je oduvek verovala u njen talenat i uspeh koji je ova mlada zvezda i dokazala.

Doktorka Miljana bi na svoj 60. rođendan proslavila i 34. godinu braka, a njihova ćerka Saška je tim povodom podelila fotografije ali i emotivnu poruku.

"Raspisah se letos kada bi tati bio 60. rođus. Ista generacija, osnovna školska klupa, ljubav u gimnaziji (tu je i vaša a naša omiljena fotka sa proslave mature), pa isti faks. I desim vam se ja, te vas ubrzam. Svašta sam kroz godine pisala. I, jedna je izjava koja uvek važi. Fališ mi kao zreloj mladoj ženi za sve ono šta ćerkama majka u tim godinama treba, i šta joj može preneti, pomoći, uskočiti. Da malo budem razmažena i lenja znajući da ćeš svratiti, rešiti, iako ja mogu sama. Ali sam ti dete u svakom životnom dobu. I vrlo bih "koristila" to, jer to bi i ti rekla. To tako majke! Da pošalješ hranu jer ja jurcam pa ne stižem, a naravno da bih jela kuvano od mame. Da onako stvoriš ogrlicu za bitan nastup u nemogućim uslovima "u minut do 12"", napisala je Saška, a onda nastavila:

"Da mi javiš kada su emisije u kojima sam, jer ne propuštaš, a ja često pojma nemam ili ne stižem. Da mi ponoviš ono da se zauzmem za sebe, ali da igram fer, sa integritetom, poštenjem, i da se to uvek isplati.Da niko nije vredan mog nerviranja i suza .Da kao i ti dajem ljubav i razumevanje, a kako sam drugačije mogla i da naučim, nasledim, kada te svi pamte takvu. Da se brat i ja osećamo zaštićeno i bezbedno makar na drugom kraju sveta. Mada i ovako jesmo, jer koliko si samo ponavljala da moramo da znamo ovo i ono kada vas više ne bude. I koliko me je to nerviralo tada, jer šta, pobogu, pričaš i kako bi se to desilo. Ali, eto. I hvala ti. Da me teraš da ti pevam, jer to ti je kažeš, radost i slušala bi satima. Ili kako pišem pesme za klavirom, a ti uživaš. Pa tata uleti sa profi argumentima, jer tebi su uvek sve super. Eh... Majka", zaključila je Saška.

Podsetimo, Saška je kao veoma mlada, u samo četiri godine, ostala bez oba roditelja, nažalost zbog iste, teške bolesti. Majka Mirjana, preminula je 2010. godine u 48. godini od raka, a četiri godine kasnije od iste bolesti preminuo joj je i tata Dobrica u 52. godini.

