ŽELUDAC MI SE PREVRĆE OD DEVOJAKA IZ ZADRUGE! Natalija otkrila kakvu je ponudu dobio njen sin za rijaliti

Natalija Ibraimov, članica grupe Trik FX žestoko je oplela po učesnicama Zadruge, ali i otkrila da je njen sin dobio ponudu za rijaliti.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pevačica je istakla da joj se ne sviđa ponašanje učesnica Zadruge, ali i otkrila za koji rijaliti je njen sin dobio ponudu, te dodala da se nada da će ga prihvatiti.

"Oprobala bih se da se takmičim za neku nagradu, kao na primer 'Survajver'. Evo, mog sina su pozvali, ja se nadam da će ga prihvatiti. Ko zna, možda luda mama ode sa sinom, nikad se ne zna. Meni je to izazov. Uvek želim da probam nešto novo, ovo sve što sam prošla mi nije interesantno", rekla je Natalija.

Što se tiče Zadruge 5, Natalija je bila šokirana ponašanjem devojaka i smatra da bi trebalo psiholog da se pozabavi s njima jer su sve labilne i imaju kratak fitilj, te ih je neprijatno gledati.

"Otišlo je sve, ćao, zdravo, međutim, često ispada da se otimaju za kadar, ali svi vidimo koliko je većina njih smršala, to ne može da se isfolira, nema teorije i žao mi je zbog toga što se dešava, ali neke stvari ne mogu da razumem. Devojke koje se biju, grebu i nanose jedne drugima povrede. Meni se želudac prevrće od devojaka u Zadruzi, volela bih da kažem da ima izuzetaka, ali nema ih. Svaka, do jedne, jeste histerična i ponaša se ludački. One koje se ne ponašaju tako njih nema nigde. Ne znam šta da mislim. Žao mi je njihovih majki", rekla je Natalija.

Pogledajte kako izgleda Natalijin i sanijev sin Dejan Ibraimov: