OVA GLUMICA JE UKRALA SRCE NEBOJŠI DUGALIĆU: U braku su već 20 GODINA i imaju petoro dece - ovako Nataša izgleda!

Ovako izgleda supruga Nebojše Dugalića.

Izvor: ATA Images/Antonio he

Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Nebojša Dugalić, svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti, ali u svojim intervjuima često ističe da je porodica njegov najčvršći oslonac u ovim teškim vremenima.

On se 2000. godine venčao sa glumicom Natašom Dugalić, koja je svoju kariju ostavila po strani i odlučila da se u potpunosti posveti porodičnom životu.

Nebojša i Drgana su jedan od glumačkih parova sa najviše naslednika u našoj zemlji. Par je specifičan i po tome što njihova deca nose divna imena, retka na našim prostorima: Jana, Vidan, Bogdana, Kalin i Ilina.

Nebojša je u jednom intervjuu iskreno rekao da deca ponekad vaspitavaju njega.

"Oni mene svaki dan preslišavaju. Nedavno je treći naš sin napravio neki lom po kući i supruga je viknula na njega i zapretila mu oštrijim tonom da neće izaći napolje ako ne pokupi sve što je rasturio, a on se okrenuo istog trenutka i rekao joj: 'Sad mi to isto reci ali lepo, kako smo se dogovorili'. Šta čovek da uradi nego da posluša? Jednom je isto bio nevaljao, to se ponavljalo više puta i ja ga pitam: 'Zašto si to uradio, koliko puta sam ti rekao da to ne radiš', a on je rekao: 'Ne znam, valjda su deca takva'", ispričao je Nebojša.

Ovako izgleda Nataša Dugalić, supruga Nebojše Dugalića: