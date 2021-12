DALILA I DEJAN ZAJEDNO PLAČU: Dragojević joj postavio samo jednu pitanje, ona se gušila u suzama! Ne zna se kome je teže

Dejan i Dalila Dragojević razveli su se pred kamerama rijalitija, a posljednjih dana isplakali su more suza jer su shvatili šta su uradili.

Dalila Dragojević konačno je došla sebi i pokajala se zbog stvari koje je napravila u rijalitiju "Zadruga 5". Danima plače zbog javne prevare, moli roditelje da joj oproste ali i polako počinje da razmišlja o sada već bivšem mužu, Dejanu Dragojeviću kog je nedavno zamolila da joj oprosti.

Ona se sinoć jadala zadrugarima o svom privatnom životu, a ubrzo im se iznenada pridružio i Dejan. Ova situacija iznenadila je mnoge, a između bivših supružnika došlo je do mora suza.

"Htjela sam da mu pokažem da sam odravtna, da ne bi pravio još gore", rekla je Dalila, a onda je Mića tešio da sve može da se zaboravi.

"Sve se to zaboravi, svuda oko nas su s**nja, da si održala svoju ljubav ne bi ti niko ništa zamjerio. Kapiram ja sve, ali morate imati razuma. Kada vas čovjek sluša djelujete pametno, a ovako.... Normalno je da se pogledate, oni se tuku po cio dan, pa normalno je da će se pogledati, to nije ništa ružno", rekao je, a onda se umiješao i Miki.

"Moja žena i ja se čujemo sa mojom bivšom na video kol. To je normalno, kada su ljudi civilizovani i normalno. Samo kada bi taj jezik malo skratila", hrabrio je Đuričić svojim iskustvom.

Ubrzo se pojavio Dejan Dragojević kog je Miki pozvao da sjedne kod njih.

"Sjedi ovde, nema veze što je Dalila ovdje, sjedi, je li pratiš fudbal. Šta si ti pratio", pokušao je da započne razgovor Miki ali je Dejan samo kratko odgovorio da je prestao da prati fudbal.

Poslije kratkog razgovora Miki je odlučio da se povuče i da bivše supružnike ostavi nasamo. Kada je shvatila da su ostali sami, Dalila je prvo počela da se smije, a onda je briznula u plač. Dejan je sve vrijeme bio pored nje.

"Eto razmišljam sve, da te pitam ili ne pitam: Kako si", rekao je Dejan, a Dalila je onda počela da se guši u suzama.

Nešto kasnije na imanje je došao voditelj Darko Tanasijević koji je vodio razgovor sa Dejanom. Dragojević je kroz suze govorio o krahu petogodišnjeg braka sa Dalilom, ali i njenoj vezi sa Carem.

"Nervozan sam nedjeljom, počeli su da me nerviraju i ukućani. Onda sve ovo sa Dalilom, prođe mi svašta kroz glavu, kuća, sve... Ne znam, pogubio sam se, žao mi je kad vidim da ona plače, žao mi je što se sve desilo, ne znam ni da li ću moći da prihvatim sve. Imam potrebu i da je pitam nešto, a ne znam ni šta bih je pitao. Sve me ovo jako boli. Sve mi je teže, osjećam i žal za nečim, zašto je ovo trebalo da se desi, da li je vrijedjelo? Ne mogu da zamislim bez nje bilo šta. Pola mene je otišlo kad se to nešto desilo", govorio je Dejan i plakao.

Dalila je poslednih dana molila i roditelje za oproštaj, urlala je i čupala kosu sa glave, pa pogledajte kako je to izgledalo:

