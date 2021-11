ĆERKA IMALA SEKS PRED KAMERAMA, TATA KAŽE "ŠTA ĆE KAD JE LEPOTICA": Taki posle izjave o silikonima ponovo šokira!

Maja Marinković samo što je ušla u Zadrugu, a već je imala vrelu akciju sa bivšim dečkom Filipom Carem, koji i dalje nije raščistio odnose sa Dalilom Dragojević.

Marinkovićeva je poznata da po tome da nema problem da se skida pred kamerama, kao ni da ima odnose, što je više puta dolazala i sa Markom Janjuševićem Janjušem i Milanom Jankovićem Čorobom.

Nakon njihove vrele akcije, oglasio se Majin otac Taki Marinković koji je za Pink.rs prokomentarisao.

"Nisam to ispratio sinoć, bio sam van Beograda, evo sad čujem od vas. Pa šta da kažem... Ništa to nije čudno s obzirom na to su oni već bili zajedno i da se dugo znaju. Oni su imali lep odnos uvek i to mi dođe logičan sled događaja, mada ja nisam za odnos pred kamerama, ali ne pitam se ja tu ništa. Mladi su, lepi... Šta da radim kad imam lepoticu od 25 godina, čovek sam modernih shvatanja".

Taki je nedavno prokomentarisao i ćerkine ogromne silikone, sedmice, i rekao "da je mogla i veće da stavi".

